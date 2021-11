ONE PIECE NOVEL LAW: Il romanzo su TRFALGAR LAW arriva a Dicembre

L’anno che sta per chiudersi è stato a dir poco strabiliante per ONE PIECE. Ma le sorprese non sono ancora terminate, perché nel 2022 la Road to 100 arriverà all’agognato traguardo del centesimo volume.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Nel frattempo, in questo ultimo mese del 2021, ci sarà spazio per un nuovo volume, il romanzo inedito dedicato a Law, uno dei side character più amati e famosi della saga creata dal maestro Oda.

Trafalgar Law è conosciuto come capitano dei pirati Heart, ma forse non tutti sanno come è arrivato a formare la sua ciurma dopo l’abbandono dei Pirati di Donquijote. In questo romanzo, scritto da Shusei Sakagami, esploreremo il passato di questo poliedrico personaggio e scopriremo i retroscena della sua vita, dall’infanzia fino all’incontro con i suoi compagni.

Un volume che arricchisce ancora di più l’incredibile universo di ONE PIECE, disponibile dall’1 dicembre.

Isola di Swallow, Mare Settentrionale. Alla morte di Corazon, Law, in fin di vita, si salva grazie ai poteri del Frutto Ope Ope. In seguito, un incontro fortuito lo porta a conoscere Bepo, Shachi e Penguin. Immergetevi nella storia della crescita e della maturazione del giovane Law, del suo rapporto con un inventore dell’isola, di una “rondine che vola in mare” e di un leggendario tesoro, fino ad arrivare alla formazione dei Pirati Heart!