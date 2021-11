RAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI a Novembre con il primo volume

A volte ritornano, e lo fanno in grande stile. È proprio il caso di DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI, che dal 17 novembre torna con una nuova edizione, tutta da scoprire e divorare. Pagine a colori, una nuova e accurata traduzione e rigorosa fedeltàalle nomenclature ufficiali della saga videoludica faranno la gioia di chi lo attende, fin dal momento in cui è stato annunciato, durante l’edizione 2021 degli Star Days.

Basato sulla celebre serie di videogiochi Dragon Quest, THE ADVENTURE OF DAI – realizzato da un duo creativo proveniente dal famoso Bird Studio di Akira Toriyama – è considerato uno dei best seller migliori di sempre di «Weekly Shonen Jump», con circa 47 milioni di copie vendute, nonché il manga più famoso e amato tra quelli tratti da questo universo narrativo. A rendere ancora più apprezzate le mirabolanti avventure di Dai, anche la serie e 3 film animati.

Fin dalla lettura del primo volume conosceremo un universo fantastico, ricco di miti e creature mostruose.

Tanti anni sono passati da quando, come narra la leggenda, un eroe e i suoi compagni sconfissero un demone sanguinario. Dai, cresciuto in un’isola popolata da mostri, sogna di diventare un guerriero. L’arrivo di un’imbarcazione di “eori” gli spalancherà i portali di un’avventura indimenticabile, che potrebbe far sì che il suo grande sogno diventi realtà.

A novembre la grande avventura riparte di nuovo, per regalare tante emozioni, combattimenti memorabili e colpi di scena inimmaginabili.

Il primo – di 25 volumi – di DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 17 novembre.