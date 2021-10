ONE PIECE n. 99: Un passo dal centesimo volume

L’uscita del volume 98 di ONE PIECE in edizione celebrativa ha segnato l’inizio della Road to 100, che culminerà con il raggiungimento del tanto agognato centesimo volume.

Dal 29 ottobre, e quindi anche per Lucca Comics & Games, sarà disponibile ONE PIECE n. 99 – CELEBRATION EDITION, il volume speciale che contiene il capitolo 1000 di questa saga senza tempo.

Questa uscita attesissima sarà caratterizzata, proprio come il volume 98, da una doppia versione, Regular e Celebration Edition. Quest’ultima avrà una sovraccoperta trasparente in pvc, maxi poster e cartolina di Crunchyroll con un trial code per attivare gratuitamente un abbonamento premium alla piattaforma di streaming per 30 giorni.

La cover del volume in versione celebrativa potrà essere accostata a quella del numero 98 per formare un’unica immagine e lo stesso avverrà con il maxi poster.

Ma il volume 99 conterrà anche una sorpresa extra: un mini poster interno con un commento del maestro Oda relativo al raggiungimento del capitolo 1000!

I volumi 98 e 99 in versione celebrativa saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com), mentre l’edizione regolare sarà acquistabile anche in edicola.

La tiratura sarà limitata nel tempo, rendendo disponibile l’edizione celebrativa dei numeri 98 e 99 esclusivamente fino all’uscita del volume 100, che invece avrà un’unica tiratura.

Mentre i suoi compagni bloccano il furioso inseguimento da parte dei sottoposti di Kaido, Rufy punta verso il terrazzo e finalmente raggiunge il nemico! Tutti gli attori sono ora radunati sul grande palco, e sta per andare in scena una feroce battaglia: è il momento del grande scontro sull’Isola degli Orchi! Quali sorprese riserverà questo numero speciale che contiene il mitico CAPITOLO 1000?!