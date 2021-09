THE SEVEN DEADLY SINS: Arriva un nuovo volume unico

Il volume ORIGINAL SIN, disponibile da agosto, ha riempito il cuore di coloro che si sentivano orfani di THE SEVEN DEADLY SINS con storie extra e contenuti aggiuntivi.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Molto presto la celebre saga incentrata sugli intrepidi “peccatori” – firmata dal maestro Nakaba Suzuki – regalerà a tutti gli appassionati del manga una nuova raccolta di side story che svela il passato di alcuni dei protagonisti più amati. Il volume THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN conterrà i capitoli conclusivi dedicati agli amatissimi Ban, King e Diane, con tanto di frontespizi a colori della prima pubblicazione su rivista e commenti dell’autore. A completare questa uscita ricchissima, i capitoli bonus “Il re dell’altare” inizialmente distribuiti in diversi volumi e ora raccolti per leggere tutto d’un fiato l’intera storia!

Dal 29 settembre THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN sarà disponibilein fumetteria, libreria e store online!Nakaba Suzuki nasce l’8 febbraio 1977 a Fukushima.

Nel 1994 debutta con l’episodio one shot Revenge sulla rivista «Weekly Shonen Jump ‘95 Spring Special» di Shueisha. Nel 2012 inizia a lavorare alla serializzazione di THE SEVEN DEADLY SINS su «Weekly Shonen Magazine di Kodansha».

È uno dei pochi mangaka che, nonostante la giovane età, abbia già ottenuto una pubblicazione su tutte le quattro riviste settimanali specializzate in shonen manga attualmente pubblicate in Giappone.