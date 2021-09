BOB 84 disponibile da oggi

Panini Comics presenta BOB 84, noir a fumetti dai tratti decisi e dall’umorismo tagliente scritto da Vincenzo Filosa e con i disegni di Paolo Bacilieri, che richiama alla memoria i polizieschi anni Ottanta e i manga d’autore. Con il suo racconto serrato, BOB 84 parte come una crime story e si trasforma in un’avvincente road story pronta a tenere tutti i lettori col fiato sospeso.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Bob Sinatra è un killer a pagamento che si muove attraverso l’“Europa pop” degli anni Ottanta, tra loschi affari e criminalità organizzata. Oltre a nutrire un considerevole interesse per le belle donne e per le auto da corsa, accetta qualsiasi lavoro senza chiedere mai “Perché?”, ma solo “Quanto?”. Come se non bastasse, somiglia anche a un celebre cantante. A dargli filo da torcere c’è il commissario Ventura, che ha fatto della cattura dell’assassino la sua ragione di vita, o forse la sua ossessione. Ora che ha ritrovato le tracce di Bob, il poliziotto è disposto a tutto pur di avere la sua resa dei conti.

La prefazione di BOB 84è a cura di Sandrone “Gorilla” Dazieri, tra i principali autori di romanzi polizieschi, noto per titoli come Uccidi il padre, Il re di denari e la saga del Gorilla.

GLI AUTORI

Vincenzo Filosa, classe 1980, ha tradotto grandi maestri come Jirô Taniguchi e Shigeru Mizuki ed è uno tra i più autorevoli esperti del fumetto alternativo giapponese in Italia. Nel 2015 esce il suo primo libro, Viaggio a Tokyo, che ha ottenuto un sorprendente successo di pubblico e critica, seguito da Figlio unico (2017) e Cosma e Mito (con Nicola Zurlo, 2019), vincitore dei premi Etna Comics 2019 e Attilio Micheluzzi 2020 per la miglior serie. La sua opera più recente è Italo. Educazione di un reazionario, pubblicato nel 2019.

Paolo Bacilieri, classe 1965, è uno dei maestri del fumetto italiano. Autore di numerose graphic novel in Italia e all’estero, è tra i disegnatori contemporanei più amati. Tra i suoi titoli ricordiamo Sweet Salgari (2012), Fun (2014), Palla (2017), Tramezzino (2018), Ettore e Fernanda (2019). È stato insignito dei principali premi di settore tra cui Gran Guinigi, Micheluzzi e Boscarato. Condivide a Milano lo studio con Vincenzo Filosa.