MY LITTLE PONY SPECIALE FILM: Disponibile da oggi in edicola

Una nuova generazione di pony è pronta a incantare il piccolo schermo e conquistare il cuore di milioni di bambini! In occasione dell’uscita del film My Little Pony: Una Nuova Generazione, disponibile su Netflix dal 24 settembre, Panini Magazines presenta una speciale rivista dedicata ai nuovi abitanti del fantastico mondo di Equestria: My Little Pony Speciale Film, disponibile in edicola e su Panini.it a partire da lunedì 20 settembre.

In My Little Pony Speciale Film sarà possibile leggere la storia a fumetti di Sunny, la giovane Pony di Terra intelligente e amante dell’avventura, decisa a riportare la pace e l’amicizia tra gli Unicorni, i Pegasi e i pony terrestri che abitano Equestria. I piccoli lettori potranno inoltre conoscere i protagonisti della next generation di pony: Sunny, Izzy, Zipp, Ruby e Hitch avranno ciascuno una scheda dedicata che racconterà le loro passioni e caratteristiche. Ci saranno anche tantissime attività e giochi, come il test per scoprire il proprio Pony Gemello, il labirinto da risolvere di Marpony, disegni e immagini da colorare e molto altro! Spazio anche alla creatività: i bambini potranno infatti, creare il proprio gioco da tavolo, realizzare un braccialetto dell’amicizia e ritagliare un fantastico corno di unicorno da indossare!

Il magazine sarà disponibile in un’unica uscita allo speciale prezzo di 4,90€, con in regalo l’imperdibile statuina 3D ufficiale di Sunny!