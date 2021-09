A SILENT VOICE ULTIMATE BOX: Arriva il cofanetto definitivo

I manga intrattengono e appassionano, ma degna di nota è anche la loro capacità di raccontare storie profonde, in grado di sensibilizzare i lettori riguardo tematiche delicate, come il bullismo e la disabilità.

A SILENT VOICE, la pluripremiata opera di Yoshitoki Oima – autrice anche di TO YOUR ETERNITY – è una di quelle opere che lasciano un profondo insegnamento. Un racconto di emarginazione e sofferenza che pian piano si trasforma in una commovente redenzione, dove la crescita personale e il perdono hanno la meglio, dimostrando che anche dalle situazioni più spiacevoli si può uscire, e dal dolore può nascere qualcosa di estremamente bello e profondo.

La serie, da cui è stato tratto il film animato LA FORMA DELLA VOCE – disponibile su Netflix e Prime Video – ha lasciato nel cuore di chi lo ha letto e amato un turbinio di emozioni e sentimenti positivi, che rivivranno molto presto con l’A SILENT VOICE ULTIMATE BOX. Il cofanetto raccoglierà i sette volumi del manga e il fan book, con illustrazioni a colori, approfondimenti e le storie pilota che hanno permesso all’autrice di ottenere la serializzazione dell’opera.

Per motivi di carattere tecnico l’A SILENT VOICE ULTIMATE BOX sarà disponibile dal 29/09/2021, anziché dal 22/09/2021. Assolutamente da non perdere, per tutti i fan di questa meravigliosa e struggente storia!

Shoya Ishida frequenta le scuole elementari e non sopporta in alcun modo le ragazze. Adora invece mettersi alla prova con i compagni maschi, ingaggiando assurde prove di coraggio. Le cose cambiano quando nella sua classe arriva una nuova alunna, Shoko Nishimiya, una bambina non udente che usa un quaderno per comunicare con gli altri…

Shoko viene subito presa di mira dai bulletti della scuola, in special modo da Shoya. Il ragazzino, però, non può ancora sapere che gli effetti del suo comportamento innescheranno la miccia che sconvolgerà la sua prospettiva sulle cose, stravolgendo il suo futuro e quello della sua compagna…