Il ritorno dei grandi classici del manga

Sono oggi donne e uomini le ragazze e i ragazzi che negli anni novanta trascorrevano interi pomeriggi a guardare anime in televisione e leggere volumi e volumi dei (futuri) classici del manga. Ma con eroi d’infanzia così, sotto sotto, sono rimasti tutti un po’ bambini: ancora intimamente innamorati di quei personaggi memorabili e di quelle avventure straordinarie.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Oggi, trent’anni dopo, i manga e gli anime si sono evoluti sia a livello grafico che di linguaggio, ma – come allora – i grandi classici regalano sempre sogni ed emozioni, continuando ad appassionare tanto le nuove generazioni che le vecchie. Ora i lettori potranno riassaporare le proprie storie preferite in una nuova edizione ancora più pregiata e fedele.

Da settembre 2021, infatti, Star Comics ripropone tre delle celebri serie che hanno fatto la storia della casa editrice ma anche dell’immaginario giapponese a tutto tondo: DETECTIVE CONAN, CARD CAPTOR SAKURA e INUYASHA.

DETECTIVE CONAN, l’investigatore occhialuto più famoso del mondo dei manga e degli anime festeggia nel 2021 tre traguardi degni di nota: la messa in onda dell’episodio numero 1000 – andato in onda in patria lo scorso marzo – i 25 anni dell’anime e la pubblicazione del volume 100, previsto per l’autunno.

Nato dal genio di Gosho Aoyama, il manga ha debuttato nel 1994 sulle pagine della rivista «Weekly Shonen Sunday» della casa editrice Shogakukan e ha venduto oltre 230 milioni di copie in tutto il mondo. L’anime, arrivato sulle televisioni nipponiche due anni dopo, ha conquistato anche l’Italia a partire dal 2002, anno in cui Mediaset ha iniziato a trasmettere gli episodi della serie. Star Comics ha iniziato la pubblicazione del manga nel 2005, e da allora il grande successo del piccolo grande investigatore dall’identità segreta ha affascinato e conquistato un numero sempre crescente di lettori, che ancora oggi aspettano con impazienza ogni nuova uscita.

Arriverà nel 2022, in Italia, il volume 100, un evento che Star Comics celebrerà con la pubblicazione – a partire dall’1 settembre e ogni quindici giorni – di una nuova edizione della serie, con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta.

Shinichi Kudo è un giovane e talentuoso detective. Il giorno in cui sorprende una banda di loschi criminali vestiti di nero, comincia per lui una nuova era… Costretto da uno di loro a ingoiare una pillola letale, il ragazzo riesce miracolosamente a sopravvivere ma si ritrova di punto in bianco “rimpicciolito”: la pillola ha infatti indotto le sue cellule ad autoridursi, facendolo tornare un bambino di sette anni, ma lasciando il suo cervello inalterato! Così il mini-investigatore, determinato a dare la caccia alla misteriosa organizzazione degli “uomini in nero”, assume l’identità di Conan Edogawa…

Arriverà invece a fine ottobre la riedizione di INUYASHA, richiesto a gran voce dai lettori che desiderano rivivere le atmosfere fantasy del celeberrimo manga scritto e disegnato dalla principessa del manga Rumiko Takahashi. La mangaka – premiata nel 2020 dal governo giapponese con la Medaglia d’Onore con Nastro per i suoi grandi successi – è autrice di classici intramontabili come LAM Ù , MAISON IKKOKU, RANMA ½ e più recentemente di MAO, tutti pubblicati da Star Comics.

La serie prende il nome dal suo protagonista ed è stata pubblicata a partire dal 1996. Ne sono state tratte due serie animate, classificatesi al ventesimo posto nella classifica dei 100 migliori anime emessa da TV Asahi nel 2006. Recentemente il cantante Mahmood ha dato il nome del protagonista a un suo singolo di successo.

Protagonisti dell’opera il mezzo demone-cane Inuyasha e la giovane umana Kagome, alle prese con un’avventura intrisa di fantasy, mistero, azione e romanticismo, in cui non mancano anche gag divertenti.

La nuova edizione, pubblicata a distanza di vent’anni dalla prima, avrà il nome INUYASHA WIDE EDITION e riproporrà la storica serie in 30 volumi di grande formato, con alcune pagine a colori. Il primo volume sarà disponibile dal 29 ottobre.

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santuario shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo, catapultandola indietro nel tempo di diversi secoli, fino nell’epoca Sengoku. Nel tentativo di sfuggirgli, la ragazza cerca rifugio in un bosco, e lì si imbatte in un affascinante mezzo-demone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Risvegliato da Kagome, Inuyasha riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera dei Quattro Spiriti…

Inizia per il duo un emozionante viaggio tra passato e presente per cercare di proteggere la Sfera dalle grinfie di spietati nemici!

Il mese di novembre segnerà l’uscita della riedizione di CARD CAPTOR SAKURA, una delle opere più apprezzare delle CLAMP. Il gruppo, formato da quattro artiste e nato nella metà degli anni ‘80, conosce un successo di fama internazionale a partire dagli anni ‘90, con l’incompiuto X (1992) e successivamente grazie ai celebri Magic Knight Rayearth (1993) e Card Captor Sakura (1996), che consacrano le autrici come grandi protagoniste della scena femminile giapponese anche negli anni a venire.

La dolce e coraggiosa cattura-carte Sakura, che ancora oggi fa sognare i lettori con la serie in corso CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD, sarà protagonista di una nuova edizione da collezione di altissima qualità ed estremamente fedele all’originale giapponese, la COLLECTOR’S EDITION. I materiali saranno totalmente rimasterizzati e i volumi dotati di pagine interne stampate con colori speciali e copertina a cinque colori con finiture dorate. A completare questa edizione indimenticabile, delle fantastiche card da collezione – una per ogni volume – che una volta riunite, comporranno una bellissima illustrazione. Il volume 1 sarà disponibile dal 24 novembre.

Sakura Kinomoto è una vivace ragazzina che frequenta la quarta elementare a cui è stato affidato un difficile compito: deve recuperare alcune carte create da un potentissimo mago, ora disperse per la città, servendosi di speciali poteri magici e dell’aiuto di Kerberos, il custode del libro in cui queste erano sigillate. La rottura del sigillo, tuttavia, ha scatenato una maledizione che rischia di portare il mondo intero alla rovina…