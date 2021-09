CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO LIMITED EDITION: Un box per l’intera serie

Manga e fumetti non sanno soltanto intrattenere. Alcune opere sono in grado di divertire e istruire allo stesso tempo, appassionando e insegnando qualcosa ai lettori. Tra questi, c’è CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO, serie firmata da Akane Shimizu. Il manga catapulta i lettori in un viaggio memorabile alla scoperta della fisiologia umana, in compagnia di un globulo bianco, un globulo rosso e altri irresistibili personaggi alle prese con consegne di ossigeno e la difesa da virus e batteri.

In Giappone, in cui l’opera è molto popolare grazie anche all’anime, sono persino state fatte diverse campagne governative a tema CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO per informare i cittadini sui rischi relativi alla pandemia di Covid-19. Nei primi cinque volumi abbiamo avuto modo di vedere più da vicino cosa accade al corpo umano in caso di allergie, influenza e abrasioni e di assistere a combattimenti contro pericolosi aggressori esterni. Il 22 settembre la serie giungerà a conclusione con il tanto atteso e avvincente numero 6, disponibile in versione regolare e in una imperdibile Limited Edition.

La versione Limited avrà in allegato un box speciale che può raccogliere l’intera serie. Sarà acquistabile in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com), rigorosamente a tiratura limitata! Tornano, dopo una lunga e trepidante attesa, le avventure dell’apprendista globulo rosso e dei suoi infaticabili amici: l’affidabile globulo bianco, l’aitante linfocita T Killer, l’ansiosa cellula della memoria, le vivaci piastrine… Tutti pronti a lottare insieme contro i nemici della salute!