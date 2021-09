Star: Le uscite in arrivo nei prossimi mesi

L’autunno di Star Comics porterà con sé, come di consueto, tante novità, ma anche tante piccole sorprese in regalo per chi segue le nostre serie. La prima, attesa uscita a regalare un allegato speciale sarà MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO, che dal 27 ottobre sarà disponibile con il libretto Heroes:Rising Vol. R. Basato sul libretto originariamente distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi prima della proiezione del lungometraggio, Heroes:Rising Vol. R. conterrà un fumetto inedito realizzato da Horikoshi-sensei in persona e dedicato all’omonimo film.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Il gadget in allegato sarà disponibile a tiratura limitata e solo acquistando MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com). Inoltre, il volume avrà all’interno anche un poster, disponibile in entrambe le versioni. Da prenotare fin da ora!

Il progetto di addestramento della prossima generazione di Heroes ha avuto inizio. A tale scopo, tutta la 1-A della sezione Hero dello Yuei ha raggiunto la remota isola di Nabu, all’estremo sud del Giappone, dove Midoriya e compagni trascorrono dei giorni frenetici ma tranquilli aiutando gli isolani in qualità di Heroes. Quand’ecco che, all’improvviso, il pacifico scorrere del tempo viene stravolto dalla comparsa di alcuni potentissimi Villain. Cosa stanno cercando su quell’isoletta sperduta? E cosa c’entrano Shigaraki e l’Unione con tutto questo?! MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO – Limited Edition con libretto Vol. R. Data di uscita: 27/10/2021, in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) con libretto e poster

A dicembre sarà il momento di salutare una serie molto amata, che dal 2015 ci tiene compagnia con il suo mix esplosivo di fantascienza e azione. Stiamo parlando di GINTAMA, che uscirà con il volume 77 – l’ultimo, appunto – il 15 dicembre. Per i fan della serie ci sarà un regalo davvero unico: un mini-shikishi con una illustrazione creata dal maestro Hideaki Sorachi appositamente per i lettori italiani! Il volume con mini-shikishi sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) e a tiratura limitata. Inoltre, il volume 77 avrà all’interno anche due mini poster a colori, che saranno disponibili in entrambe le versioni. Sarà un finale con i fuochi d’artificio, da non perdere assolutamente!

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai… Per un manga che finisce, ce n’è sempre un altro che inizia e che arriva con tanto di gadget allegati! ROSEN BLOOD è la mini serie dalle atmosfere gotiche e decadenti firmata dalla talentuosa maestra Kachiru Ishizue, in arrivo a fine dicembre. In allegato con il primo volume – disponibile in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) e a tiratura limitata – ci saranno ben 3 cartoline speciali, tutte da collezionare!

Rimasta sola al mondo, Stella si mette in viaggio alla ricerca di un lavoro, ma finisce coinvolta in un incidente. Per sua fortuna, un uomo affascinante e misterioso interviene e la trae in salvo, per poi portarla con sé alla sua magione, una seducente villa circondata da rose velenose. Levi – questo il suo nome – vive lì con altri tre uomini dalla straordinaria bellezza, e Stella, che non ha più un posto dove andare, si offre di lavorare per loro come cameriera per saldare il suo debito. La ragazza ancora ignora quanto possa essere rischioso mettersi al servizio di quattro… vampiri! ROSEN BLOOD n. 1 – Limited Edition con 3 cartoline. Data di uscita: 22/12/2021, in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) con 3 cartoline. Nei prossimi mesi sveleremo tutti i gadget allegati a questi volumi speciali.