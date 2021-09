TOPOLINO presenta DUCKTOPIA – La nuova saga fantasy

È in arrivo su Topolino una saga fantasy imperdibile che terrà tutti i lettori del magazine a fumetti più amato incollati a ogni pagina. Si tratta di Ducktopia, avventura in 3 episodi al via con il numero 3433 in edicola da mercoledì 8 settembre, che vede il ritorno sulle pagine del settimanale edito da Panini Comics di Licia Troisi, una delle più affermate scrittrici italiane di romanzi fantasy con all’attivo milioni di copie vendute in tutto il mondo e titoli diventati best seller in tantissimi Paesi.

Scritta insieme a Francesco Artibani e con i disegni di Francesco D’Ippolito, Ducktopia è un viaggio fantastico che porta in un’altra dimensione, nel regno governato da Re Papenethor. Una storia senza tempo ambientata in un mondo vastissimo, affollato da tutti i principali protagonisti delle famiglie dei Paperi e dei Topi, in cui regna grande armonia tra tutte le popolazioni e le incredibili creature che lo abitano.

“A Ducktopia troveremo davvero tanti personaggi, sarà una storia corale e spettacolare” afferma Francesco Artibani. “Licia e io siamo partiti da un’intenzione, quella di scrivere una storia che fosse tradizionale e diversa allo stesso tempo, costruendo qualcosa di nuovo con i personaggi classici disneyani”. Licia Troisi aggiunge: “Abbiamo cercato di rispettare i caratteri originali, quindi i cattivi del mondo Disney, sia Paperi che Topi, restano cattivi anche a Ducktopia, e lo stesso dicasi per i buoni. Topolino è sempre stato un po’ L’Eroe per eccellenza, e quindi il protagonista non poteva che essere lui”. Per quanto riguarda i disegni, Francesco D’Ippolito – che ha creato anche la copertina del numero 3433, resa ancora più speciale da un imperdibile effetto olografico– dichiara “Ho cercato di dare ai lettori un’esperienza nuova, il più possibile originale. Aspettatevi un’avventura corale con Paperi(duck) e Topi(topia). Il Bene e il Male si scontreranno senza esclusione di colpi e con qualche grande, sbalorditivo colpo di scena”.

Inoltre, il numero 3433 di Topolino sarà disponibile anche in versione con gadget: per il rientro a scuola e in ufficio scopri il notebook di Zio Paperone. Un perfetto item da collezione con tante pagine personalizzate con dettagli in stile Zione, dove appuntarsi promemoria con le cose da ricordare, pensieri, frasi o disegnare sul momento. Ad arricchire il taccuino una cover unica, impreziosita dall’effetto olografico arcobaleno.