PANINI COMICS presenta SHANG-CHI

Shang-Chi è l’indiscusso maestro delle arti marziali dell’Universo Marvel. Cinese trapiantato in Occidente, dopo essere stato un agente del servizio segreto britannico MI-6 si è trasferito in pianta stabile negli Stati Uniti e ha combattuto a più riprese al fianco degli Eroi che tutti conosciamo e amiamo. Il Maestro del Kung Fu arriva per la prima volta al cinema da mercoledì 1° settembre con un lungometraggio a lui dedicato: Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.Per conoscere tutti i suoi segreti, Panini Comics propone tre titoli imperdibili da leggere prima e dopo la visione del film.

Nonostante sia stato addestrato affinché possa un giorno subentrare alla guida di un grande impero criminale, il destino di Shang-Chi è ben diverso: combattere per far trionfare le forze del bene e usare l’incredibile abilità sviluppata nelle arti marziali per distruggere il mondo del padre e aiutare le persone in difficoltà, spesso a fianco dei grandi eroi dell’universo Marvel. Grazie a una selezione delle migliori storie autoconclusive con protagonista il Maestro del Kung Fu, Shang-Chi è il volume perfetto per iniziare a scoprire tanto l’anima filosofica quanto quella legata all’azione di uno dei personaggi più affascinanti dell’Universo Marvel.

Nel corso della sua lunga carriera Shang-Chi ha affrontato nemici di ogni genere, ma il filo rosso che collega le sue avventure più importanti è rappresentato dal suo tentativo di lasciarsi alle spalle un passato fatto di violenza e distruzione e di sfuggire al padre e al suo retaggio di sangue. Eppure, se si vuole andare avanti, prima o poi bisogna fare i conti con gli eventi e con le persone che ci hanno segnato e influenzato. Ed è proprio quello che il Maestro del Kung Fu si appresta a fare nella miniserie raccolta in Shang-Chi 1: Fratelli e Sorelle. Un nuovo inizio per Shang-Chi e, insieme, un viaggio nei recessi più misteriosi della storia della sua famiglia.

Shang-Chi: Il più potente Maestro di arti marziali sulla Terra è, invece, un volume deluxe perfetto per approfondire la storia dell’indiscusso Maestro di Kung Fu. Una raccolta delle tappe più emozionanti della sua storia editoriale, firmate dai migliori autori del fumetto USA. Shang-Chi sfoggia le sue arti marziali in tutto l’universo Marvel: in compagnia degli X-Men contro Sebastian Shaw e Kingpin a Hong Kong, a Madripoor assieme agli Eroi in vendita e Wolverine contro dei pericolosi pirati, al fianco di Spider-Man in un duello mortale con Mister Negativo e infine nelle file degli Avengers contro le minacce di Arnim Zola e dell’AIM.