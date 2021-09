CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION disponibile da Settembre

Nata per combattere sotto la protezione del pianeta incandescente, prima di entrare a far parte delle guerriere Sailor era una paladina solitaria, sempre pronta a contrastare il male a qualunque costo. Ma chi è in realtà questa guerriera misteriosa, paladina dell’amore e della giustizia? E com’è nato il mito di Sailor V?

Per la gioia di tutti coloro che hanno riletto e collezionato l’intera, epica serie PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON nella sfavillante ETERNAL EDITION, dall’8 settembre sarà disponibile anche il primo volume della miniserie dedicata a CODENAME SAILOR V, che completa questa edizione indimenticabile, di grandissima qualità.

I due albi di grande formato, con cover olografica e immagini di copertina inedite, saranno dotati di pagine a colori interne originariamente apparse solo su rivista e pagine in bianco e nero digitally remastered, in continuità con i 10 volumi in edizione Eternal della serie principale.

Il primo e il secondo volume di CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online rispettivamente dall’8 settembre e dal 13 ottobre.

Minako Aino: una studentessa di prima media con una scarsissima propensione allo studio, la testa perennemente fra le nuvole, un carattere turbolento e una passione smodata per videogame, shopping e bei ragazzi. Chi sospetterebbe mai che sotto le spoglie di una ragazzina come lei si cela una paladina della giustizia destinata a difendere la pace nel mondo?! Il gatto Artemis avrà un bel da fare per aiutarla a calarsi nel ruolo di Sailor V, alias Sailor Venus… Che la trasformazione abbia inizio!