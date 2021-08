TOPOLINO: MINNI gondoliera e la grande regata del doge dal 1° settembre in edicola

Sulle pagine di Topolino torna protagonista l’Italia con le sue tradizioni, questa volta con una speciale storia ambientata a Venezia e ispirata alla celeberrima Regata Storica che colora annualmente i canali della città. Sul numero 3432 in edicola da mercoledì 1° settembre, Minni e Topolino saranno tra i protagonisti di Minni Gondoliera e la Grande Regata del Doge, una storia – scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Valerio Held – che consentirà a tutti i lettori di fare un tuffo nel passato (e, in questo caso, anche nelle acque della laguna!).

In una Venezia all’alba del Rinascimento, Minni è la giovane nipote del Doge Basettonigo, il quale deve trovare un’idea per festeggiare in grande stile la nobile Clarabella Cornett, di ritorno in città dopo un lungo viaggio in Oriente (la storia rievoca l’accoglienza riservata a Caterina Cornaro, sposa del re di Cipro, che rinunciò al trono a favore di Venezia). Minni propone una regata aperta a tutti, dove però non le è permesso di partecipare a causa delle rigide regole di corte a cui la dama deve attenersi. Gli imprevisti (e i sabotatori) sono però dietro l’angolo… Riuscirà Minni, con l’aiuto del gondoliere Topolin dello Squero, a partecipare alla regata e salvare la festa?

Protagonista assoluta della storia è, dunque, Minni. Come afferma Roberto Gagnor “Volevo una protagonista femminile, una Minni ribelle e avventurosa, con un Topolino che deve tenere il suo passo, o meglio… il suo remo! Del resto, se Minni è la fidanzata di uno come Topolino, non può che avere un caratterino e una grinta all’altezza!”.

Di scena quest’anno domenica 5 settembre, la Regata Storica è una manifestazione unica che si ripete anno dopo anno nella laguna di Venezia: decine e decine di imbarcazioni cinquecentesche, gondolieri in costume, il doge, la dogaressa e le più alte cariche veneziane di una volta sono pronti a ridare vita a uno dei momenti più spettacolari e coinvolgenti lungo le rive del Canal Grande. Il fascino della città lagunare emerge dalle tavole di Minni Gondoliera e la Grande Regata del Doge grazie al lavoro di Valerio Held, veneziano: “Giocando in casa, il lavoro è facilitato, Venezia è ormai nella mia testa. È una città che, per l’aspetto urbanistico (poche linee dritte ma, piuttosto, archi, curve e cerchi), si adatta benissimo al mondo Disney!”

A quest’avventura speciale, appassionante e ricca di storia, si aggiunge anche un approfondimento dedicato alla Regata Storica che ancora una volta conferma l’approccio narrativo sempre dinamico e ricco di creatività e fantasia del settimanale edito da Panini Comics. L’appuntamento con Topolino 3432 e Minni Gondoliera e la Grande Regata del Doge, è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 1° settembre.