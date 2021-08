Detective Conan: Arriva la riedizione del Manga investigativo

Shinichi Kudo è un liceale appassionato di gialli, nonché detective infallibile, in grado di risolvere casi a dir poco impossibili persino per la polizia. Ma nel momento in cui i misteriosi criminali noti come “uomini in nero” gli somministrano uno strano farmaco la sua vita cambia radicalmente e… diventa un bambino! Conan Edogawa, questo sarà il nome con il quale si farà chiamare, dovrà affrontare da quel momento il caso più difficile di sempre. Chi sono e cosa nascondono quei misteriosi criminali che lo hanno fatto rimpicciolire? E, soprattutto, come farà a ritornare quello di prima?

Chi non conosce questa indimenticabile storia? Che sia per merito della celebre serie animata o del manga – pubblicato da Star Comics per la prima volta a partire dal 2005 e ancora in corso – l’opera di Gosho Aoyama è amatissima dal pubblico italiano, che segue da tanti anni e con grande passione i casi del piccolo grande detective con gli occhiali.

DETECTIVE CONAN si è rivelato negli anni un fenomeno mediatico inarrestabile, in Giappone quanto in Italia, tanto che il solo manga ha superato i 230 milioni di copie vendute.

Da settembre le indagini dell’infallibile Conan ripartono da zero, con la riedizione della serie. Testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta. Ma non è tutto! Le uscite saranno quindicinali, per gustare più in fretta questa memorabile opera. Il primo volume sarà disponibile dall’1 settembre, mentre il numero 2 arriverà il 15 settembre.

