MASHLE CREAM PUFF PACK annunciato

MASHLE, una delle più recenti rivelazioni di «Weekly Shonen Jump», irromperà in Italia a ottobre a suon di cazzotti e azioni spettacolari. Nato dalle intuizioni e dall’ironia di Hajime Komoto, questo shonen manga esplosivo mescola azione, commedia e magia, citando e parodizzando alcune tra le più famose narrative fantasy.

In occasione della pubblicazione di questa nuova e stravagante serie, sarà disponibile dal 20 ottobre – una settimana prima dell’uscita del numero 1 e con circa un mese di anticipo rispetto all’uscita del numero 2 – il MASHLE CREAM PUFF PACK, il box che raccoglie in anteprima i volumi 1 e 2. A completare il tutto, una cartolina lenticolare in regalo!

Disponibile a tiratura limitata solo in fumetteria, questo pack è l’occasione perfetta per farsi una lauta scorpacciata del magico universo di MASHLE, tra incantesimi, stratagemmi, sonori ceffoni e… deliziosi bignè alla crema!

E non è tutto! Possiamo finalmente rivelare nuovi dettagli riguardo alle annunciate versioni Variant dei numeri 1 e 2.

MASHLE n. 1 MAGIC EDITION e MASHLE n. 2 MUSCLES EDITION arriveranno sugli scaffali delle fumetterie e librerie italiane e negli store online (escluse le edicole e il sito starcomics.com) rispettivamente il 27 ottobre e il 24 novembre – in contemporanea all’uscita delle versioni regolari – con due cover illustrate dal maestro Hajime Komoto e arricchite da effetti speciali! Ma attenzione, i due volumi saranno disponibili a tiratura limitata.

Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno!

Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e… tanta imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo!