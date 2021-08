MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION: Lo spinoff arriva a Settembre

A inizio settembre la collana Dragon farà spazio a MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION – nato dal genio di Kohei Horikoshi e dalla matita di Yoko Akiyama – che preannuncia una serie di avventure a dir poco dirompenti!

Il progetto “Team Up Mission”, nato per contrastare il dilagante aumento di crimini, si rivelerà un’occasione d’oro per Midoriya, che potrà collaborare con i pro heroes accrescendo le sue abilità e rafforzando la capacità di lavorare in team. Ma la prima missione nasconde un’insidia che il nostro protagonista non avrebbe mai immaginato… dovrà collaborare a stretto contatto con Bakugo! Sarà possibile, per questa improbabile coppia, lavorare fianco a fianco per portare a termine la missione? Una cosa è certa, li attendono giornate esplosive!

Il primo volume di MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION arriverà l’1 settembre, per conoscere meglio i personaggi della serie principale e perdersi in nuove e rocambolesche avventure!

Aspiranti Heroes provenienti da tutto il Giappone formeranno delle squadre miste unendo le forze per aiutare i professionisti nelle loro mansioni: ecco illustrato, in breve, il nuovo programma “Team Up Mission”, nato per permettere alle nuove generazioni di fare esperienza e favorire la conoscenza reciproca! Siete pronti a mettervi alla prova? Plus Ultra!