OROCHI si conclude con l’ultimo volume in uscita a fine agosto

Sembra una ragazza come tante, la compassionevole Orochi, ma gli strani poteri che possiede, uniti alle sinistre vicende in cui finisce spesso per essere coinvolta, le fanno assumere un che di spaventoso e terribile.

Il quarto volume della serie arriverà il 25 agosto per la collana UMEZZ COLLECTIONN. Dopo gli intensi e sconvolgenti IO SONO SHINGO e BAPTISM – disponibili in catalogo per chi desiderasse recuperarli – OROCHI ci ha incantato con una serie di storie mozzafiato racchiuse in quattro volumi di grande formato.

Un’opera indimenticabile e sempre apprezzata, grazie alle profonde tematiche trattate – che spaziano dall’odio alla vendetta, passando per la corruzione dell’animo umano – e al particolare e riconoscibilissimo stile del maestro Kazuo Umezz.

Il volume conclusivo di OROCHI sarà disponibile dal 25 agosto, come sempre in fumetteria, libreria e store online.

A causa della cecità, Keiko ha sviluppato un olfatto e un udito straordinari. Così, quando un uomo viene ucciso da un misterioso inseguitore proprio dentro casa sua, lei riesce a percepire le particolarità dell’assassino dal suo odore e dal rumore dei suoi passi. Ma da chi stava scappando la vittima? Incuriosita da questa strana vicenda, Orochi decide di osservare da vicino la ragazza e quello che le accade…