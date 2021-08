PANINI COMICS presenta “CAPITAN AMERICA – I PRIMI 80 ANNI”

Simbolo moderno di giustizia e coscienza critica, è il supereroe che ha dimostrato con ogni gesta di essere un uomo disposto a tutto pur di proteggere la libertà: lui è Capitan America. Panini Comics celebra i suoi primi 80 anni con Capitan America: i primi 80 anni, un nuovo volume cartonato disponibile dal 5 agosto (in libreria, fumetteria e su Panini.it) che ne ripercorre la storia, dagli anni della creazione fino ai giorni nostri, con racconti approfonditi e illustrazioni incredibili tratte dagli archivi Marvel.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Ideato dai maestri del fumetto Joe Simon e Jack Kirby, e reinventato successivamente negli anni ‘60 dallo stesso Kirby e Stan Lee, in Capitan America: i primi 80 anni l’eroe a stelle e strisce viene raccontato magistralmente da Marco Rizzo e Fabio Licari attraverso un viaggio imperdibile ricco di aneddoti, rarità e curiosità.

Avvolto nel bianco, rosso e blu della bandiera americana, la Sentinella della Libertà era in origine il gracile Steve Rogers, un giovane che aveva rischiato la vita in un esperimento che avrebbe poi aumentato la sua forza e la sua resistenza a livelli sovraumani… Dal pugno sferrato a Hitler fino alle storie contemporanee, questo è il volume da non perdere sia per chi vuole conoscere meglio Cap, sia per chi è già fan ma vuole approfondire la propria conoscenza degli eroi della Casa delle Idee.

Nei giorni scorsi il volume è stato anche presentato con una live sul canale Twitch CapComicsTv, una chiacchera di Emanuele D’Ascanio con il team editoriale Panini Comics e con il direttore Marco Marcello Lupoi per presentare questa novità del mondo Marvel.