ANIMALS: Il viaggio continua

Lo straordinario viaggio iniziato tra le pagine di AN INVITATION FROM A CRAB e proseguito con PILLOWFISH, continua questa estate con ANIMALS, sempre in compagnia dell’anonima e misteriosa ragazzina protagonista delle storie raccolte nei primi due volumi. Non ha un nome e nemmeno un’età definita, ma le sue avventure stravaganti ci catturano e ci spingono a proseguire la lettura, curiosi di scoprire quali incredibili vicende e quali nuove, suggestive visioni ha in serbo per noi panpanya.

Anche in ANIMALS ritroveremo le atmosfere sognanti, rilassanti e un po’ strampalate che caratterizzano i due precedenti volumi, con gli animali che avranno un ruolo centrale. Tartarughe abbandonate, cani randagi, locuste in pericolo e animali selvatici non ben identificati ci accompagneranno in un altro mondo, quello creato con la consueta originalità e potenza visiva dell’autore, che ci regala – oltre alle consuete note di diario tra una storia e l’altra – anche alcune evocative pagine a colori.

Un volume da gustare con gli occhi e con il cuore, disponibile dall’11 agosto in fumetteria, libreria e store online. panpanya (genere e data di nascita ignoti) debutta negli anni duemila come fumettista indie, auto pubblicandosi dapprima in rete e poi anche su cartaceo. Nel 2013 esce il suo primo volume edito, Ashizuri suizokukan, grazie a cui ottiene la nomination per il prestigioso premio “Manga taisho” ed entra nella classifica dei migliori manga secondo la rivista «Kono manga ga sugoi!». Sempre dal 2013 inizia una collaborazione stabile con l’editore Hakusensha, che ha pubblicato tutti i suoi volumi successivi.