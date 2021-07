THE SEVEN DEADLY SINS: Le origini in un volume

Per chi sentisse già la mancanza di THE SEVEN DEADLY SINS – che si è concluso a giugno regalando ai lettori un’edizione limitata del volume 41 con tanto di gadget speciali – ad agosto è in arrivo THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN!

Scavando nel passato di Meliodas, Elizabeth e gli altri emergeranno storie extra, oltre a tanti contenuti aggiuntivi, tra cui un episodio originariamente pubblicato su una rivista per ragazze.

Un volume unico che racchiude un piccolo tesoro, immancabile per coloro che hanno già collezionato l’intera serie. Cercatelo dal 4 agosto in fumetteria, libreria e store online!

Quali sono le origini dei sette indomiti eroi salvatori di Britannia? Quali furono le prime missioni a cui presero parte? E cosa successe quella volta che, dodici anni prima degli eventi narrati nella serie regolare, il Regno di Edinburgh venne invaso dal Clan dei Vampiri?

Un volume tutto da scoprire, che amplia ulteriormente il fantastico universo narrativo ideato dal sensei Nakaba Suzuki!

Nakaba Suzuki nasce l’8 febbraio 1977 a Fukushima.

Nel 1994 debutta con l’episodio one shot Revenge sulla rivista «Weekly Shonen Jump ‘95 Spring Special» di Shueisha. Nel 2012 inizia a lavorare alla serializzazione di THE SEVEN DEADLY SINS su «Weekly Shonen Magazine di Kodansha».

È uno dei pochi mangaka che, nonostante la giovane età, abbia già ottenuto una pubblicazione su tutte le quattro riviste settimanali specializzate in shonen manga attualmente pubblicate in Giappone.