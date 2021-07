Lo sport arriva su Topolino!

Topolino quest’estate si arricchisce di sport! Dopo l’evento calcistico dell’anno, la Calisota Summer Cup, che ha divertito i lettori del magazine nel mese di giugno, arrivano altre grandi emozioni sportive. Sul numero 3427 di Topolino – in edicola, fumetteria e su Topolino.it da mercoledì 28 luglio – prende il via la Topolino Sport Collection, una collezione di statuette raffiguranti i personaggi Disney più amati alle prese con tante discipline sportive. In più, una nuova intrigante storia, in tre episodi, che porterà gli appassionati del magazine edito da Panini Comics nuovamente sul campo: Topolino e l’oscura finale, scritta da Tito Faraci e disegnata da Libero Ermetti.

Topolino Sport Collection è un’imperdibile collezione di sei statuette 3D disegnate da Alessio Coppola pensate per celebrare le discipline sportive insieme ai personaggi Disney più amati. Da Paperina campionessa di ginnastica ritmica, a Pippo alle prese con il sollevamento pesi, fino a Zio Paperone vestito da golfista, Topolino Sport Collection è perfetta per rendere ancora più ricca di sport l’estate 2021. Le prime due statuette, raffiguranti Minni tennista e Topolino schermidore, saranno in edicola con Topolino 3427 del 28 luglio. La collezione prosegue poi su Topolino 3428 (4 Agosto) e sui periodici Disney Paperino 494 (30 Luglio) e Zio Paperone 38 (15 agosto) (tutte le informazioni sono su Topolino.it).

Topolino e l’oscura finale, invece, porterà i lettori nel mondo della “palla-a-caso”, un nuovo e strano sport che oltre a metter alla prova le doti sportive di Pippo vedrà il fiuto e la tenacia di Topolino impegnati in un avvincente giallo. Nei tre episodi di Topolino e l’oscura finale, Topolino e Pippo curioseranno quindi nel mondo dello sport e degli sportivi a “tutto campo”, come afferma Tito Faraci: “Ho voluto rendere omaggio allo sport. Raccontare lo sport – anzi, gli sport – è un eccellente spunto per affrontare temi belli e importanti come l’amicizia, la solidarietà̀, il rispetto per gli altri… Non esistono sport “minori”, sono tutti belli e importanti, e questo è un altro tema di Topolino e l’oscura finale. E poi… aspettatevi un Pippo particolarmente scatenato!”.