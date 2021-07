WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION si conclude a colori

Di WHAT’S MICHAEL MIAO EDITION abbiamo apprezzato la sofficissima sovraccoperta effetto peloso e i corposi volumi di oltre 200 pagine. E come non menzionare lui, il simpaticissimo protagonista alle prese con tante, strampalate avventure?!

Michael rappresenta allo stesso tempo “il gatto”, con tutte le caratteristiche che rendono questo amato felino adorabile e “l’umano”, del quale incarna i molti vizi che lo contraddistinguono dagli altri esseri viventi. Forse è proprio questo che lo rende irresistibile?

Nel sesto volume, in uscita il 4 agosto, vedremo ancora una volta il micione striato di rosso in compagnia di personaggi stravaganti: dai vicini di casa ai teppisti del quartiere e persino un corvo fastidioso che si diverte a prenderlo per il naso. Non mancherà poi un ritratto del gattone da cucciolo e da anziano, mentre sonnecchia sulla veranda insieme a Poppo.

Il sestovolume sarà interamente a colori, per dare un finale speciale alla serie di storie dedicate a uno dei mici più amati del mondo del manga. Cercatelo in fumetteria, libreria e store online dal 4 agosto!

Tra moine e struggenti miagolii nella speranza di ottenere del cibo, la quotidianità di Michael appare semplice e spensierata, ma non è sempre così. Gli può infatti capitare di cadere da un balcone al sesto piano, di essere attaccato da Godzilla o persino di dover combattere contro dei mostri! È una vita davvero elettrizzante e per affrontarla serve un cuore d’acciaio. Come se non bastasse, in agguato c’è sempre il peggior nemico di Michael, la dispettosissima Kayoko!