RAW HERO si conclude con il sesto numero

RAW HERO debuttava in Italia quasi esattamente un anno fa, in tutta la sua insolenza e comicità. La serie è l’ultima opera del maestro Akira Hiramoto, celebre autore che ci ha regalato il grande successo PRISON SCHOOL. Con il sesto volume, in uscita il 20 luglio, RAW HERO si conclude in bellezza. Chiaki, protagonista coraggioso e ingenuo disposto a tutto per il bene dei suoi fratelli, ha fatto molta strada dall’inizio della sua avventura.

In questo gran finale, combattuto tra il suo orgoglio da ribelle e la missione che deve portare a termine per tutelare l’ordine, scoprirà una verità sconvolgente…

Tanta avventura, momenti a dir poco esilaranti e un pizzico di mistero rendono RAW HERO una lettura avvincente e mai noiosa. Se aggiungiamo poi una notevole quantità di colpi di scena e numerose, splendide fanciulle ammiccanti, il risultato è davvero esplosivo. L’ultimo, imperdibile volume di RAW HERO sarà disponibile dal 21 luglio!

I rappresentanti del Fronte di Liberazione delle Abilità Speciali hanno intenzione di compiere una rappresaglia in seguito alla pubblicazione di un articolo che denigra la loro organizzazione e perciò architettano un piano per assalire la sede della casa editrice della rivista colpevole. Allo scopo di impedirlo, intervengono i membri della Divisione Amministrazione della Giustizia…