World Emoji Day: 3 nuovi Manga annunciati

La soluzione ai tre indovinelli

Ogni occasione è buona per tirare fuori dal cilindro qualche nuovo annuncio manga. Ecco quindi che il 17 luglio, giorno in cui si festeggiava il World Emoji Day, sui nostri canali social abbiamo proposto ai lettori tre piccoli indovinelli – naturalmente a base di emoji – le cui soluzioni nascondevano i tre nuovi annunci manga derivativi che avremmo svelato oggi.

In tantissimi hanno partecipato e in molti hanno indovinato, se non il titolo completo, almeno la serie da cui le nuove uscite sono tratte.

Ma ora è arrivato il momento di svelare le soluzioni ai tre indovinelli, ecco il numero 1:

Il primo annuncio riguarda DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, e in particolare l’anime tratto dalla serie di Koyoharu Gotouge. Si tratta del primo dei tre character book ufficiali che regalerà, ai milioni di appassionati di questa opera, tanti succosi dettagli sui personaggi che hanno reso DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA un successo mondiale.

Troverete curiosità e approfondimenti sui personaggi principali e sui demoni incontrati da Tanjiro lungo il cammino, ma anche interviste ai doppiatori giapponesi e commenti dei membri dello staff e tanto altro ancora! E non mancheranno simpatici sticker, un poster e una fantastica gallery di illustrazioni a colori.

Il TV ANIME KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTER BOOK n. 1 arriverà in Italia nel 2022!

Passiamo ora al secondo titolo. Pensate di averlo indovinato?

Chi ci segue con attenzione e i fan di MY HERO ACADEMIA in particolare, sapranno che nei prossimi mesi sarà disponibile MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO. Non poteva quindi mancare l’Anime Comics basato sul celebre lungometraggio, il secondo, ispirato al formidabile universo creato da Horikoshi Sensei!

Da febbraio 2022 MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ANIME COMICS sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online. Ricordate di lasciare uno spazio sulla vostra libreria per questo volume, tutto a colori!

È il momento del terzo e ultimo degli annunci di oggi. Il drago vi suggerisce forse qualcosa?!

A gennaio 2022 sarà disponibile il primo dei tre volumi di SUPER DRAGON BALL HEROES BIG BANG MISSION, ovvero la terza miniserie tratta dal videogame arcade basato sull’uso di carte collezionabili di enorme successo in Giappone.

Dopo SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO – in uscita il 21 luglio con il terzo e ultimo volume – e SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION! – disponibile a fine settembre – potrete gustarvi una nuova avventura dei guerrieri Saiyan, intenti a salvare l’intero Universo!

Come sempre, ulteriori dettagli su questi titoli verranno resi noti nei prossimi mesi sui nostri canali.