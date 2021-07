HAIKYU!! N. 45 arriva con un regalo

45 volumi non sembrano essere abbastanza, per chi in questi anni ha atteso con impazienza ed emozione ogni uscita di HAIKYU!!. Il manga di Haruichi Furudate ha conquistato chi la pallavolo l’amava già, ma anche chi non ne era appassionato, facendogli scoprire un mondo meraviglioso, fatto di vittorie, ma anche di sconfitte che fanno maturare.

I lettori sono cresciuti insieme a Hinata e agli altri campioni, perdendosi in una narrazione intensa e coinvolgente e affezionandosi a ognuno di loro, e imparando allo stesso tempo che con sudore, dedizione e impegno i sogni possono realizzarsi davvero.

Dal 21 luglio, preparatevi per il gran finale di HAIKYU!!. Con il volume 45 – a tiratura limitata e allo stesso prezzo della versione regolare – ci sarà in regalo uno speciale mini-shikishi, in fumetteria, libreria e store online!

Un gadget veramente imperdibile, realizzato appositamente dall’autore Haruichi Furudate per celebrare il gran finale della serie. Da prenotare in fumetteria, libreria o store online!

Fermi nelle proprie convinzioni, i Black Jackal e gli Adlers si scontrano al meglio delle loro possibilità. La fine della partita si avvicina… Riuscirà Hinata a fermare le poderose schiacciate di Ushijima? E quale sarà l’esito della sfida contro Kageyama? Il manga che ha rivoluzionato il modo di rappresentare la pallavolo su carta arriva alla sua tanto attesa conclusione!