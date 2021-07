Topolino: Con i numeri 3425 e 3426 un vero drone!

Scaldate le eliche! Da mercoledì 14 luglio il divertimento prende il volo grazie a Topolino che, per la prima volta nella sua storia, propone un gadget super innovativo: il TopoDrone, un vero drone con controller che può volare fino a 30 metri di altezza ed è capace di acrobazie aeree mozzafiato. Semplice da pilotare, sicuro, ma allo stesso tempo sfidante e divertente, nonché tecnologicamente impeccabile: il TopoDrone è pronto a diventare il protagonista di questa estate sulle spiagge, nei giardini, nei parchi, ma anche nelle case di tutti i lettori di Topolino. Il TopoDrone sarà disponibile con la sua prima parte insieme a Topolino 3425 in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 14 luglio, e si completerà con il numero 3426 del 21 luglio.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Oltre ad essere “targato Topolino”, il TopoDrone è un vero e proprio oggetto da collezione. È possibile scegliere 3 modalità di volo stabilizzato: normale, sport, headless. Può volare anche di sera, grazie ai due led (anteriore e posteriore) che lo rendono facilmente individuabile, pur con scarsa luce. Grazie alla stabilizzazione con giroscopio a 6 assi sarà possibile realizzare flip a 360° in sicurezza. Il TopoDrone inoltre è facile sia da manovrare, grazie al controller (che ha anche un tasto per il ritorno automatico), sia da ricaricare, grazie alla batteria al litio e al suo cavo USB in dotazione. Non è finita, nella confezione ci saranno anche 4 eliche di ricambio!

Su Topolino 3425 e 3426 proseguono poi le indagini per scoprire l’identità di Mister Vertigo con i nuovi episodi della storia Il principe della menzogna(sceneggiata da Marco Nucci e con i disegni di Ottavio Panaro e Fabrizio Petrossi) e con il grande concorso estivo a premi Chi è Mister Vertigo?!, che permette ai lettori di calarsi nei panni di detective per svelare una volta per tutte l’identità di questo enigmatico personaggio e di vincere fantastici premi. Il regolamento completo è consultabile su Topolino.it/concorsomrvertigo.

Siete pronti a divertirvi con il TopoDrone? L’appuntamento è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 14 luglio.