HELLO WORLD – BOX: Arriva la Miniserie in un elegante Box

Sarebbe un sogno, per molti, incontrare il se stesso del futuro e fargli le domande più disparate, per capire quali conseguenze hanno portato le scelte fatte in determinati periodi della propria vita. E se questa persona si rivelasse invece un pericolo? Vorremmo ancora incontrarlo o preferiremmo non incrociare mai il suo cammino?

Naomi Katagaki avrà la fortuna/sfortuna di conoscere proprio il Naomi del futuro e, a partire da quel momento, si susseguiranno una lunga catena di eventi, che daranno il via a una intensa corsa contro il tempo. In gioco ci sarà la vita di una persona che occupa un posto molto importante nel cuore di Naomi…

Il 14 luglio sarà possibile leggere questa emozionante storia grazie alla miniserie in due volumi HELLO WORLD, tratta dall’omonimo e acclamato film d’animazione del 2019, scritto da Mado Nozaki e diretto da Tomohiko Ito. Il manga, disegnato da Manatsu Suzuki e Yoshihiro Sono, arriverà sugli scaffali di fumetterie e librerie e negli store online in un elegante box da collezione che conterrà entrambi i volumi, non vendibili separatamente.

Presente e futuro, sentimento e fantascienza si intrecciano, per dare vita a una storia senza tempo romantica e toccante, in grado di commuovere e appassionare.

HELLO WORLD – BOX sarà disponibile dal 14 luglio!

Un giorno il timido liceale Naomi Katagaki s’imbatte in uno sconosciuto che dice di essere il se stesso di dieci anni dopo. L’uomo gli rivela che presto si metterà insieme a una compagna di classe, Ruri Ichigyo, che però, di lì a poco, rimarrà coinvolta in un terribile incidente. Per salvare la ragazza di cui è innamorato, Naomi accetta di collaborare con l’uomo del futuro, ma inaspettatamente la ragazza gli viene portata via. Intenzionato a ritrovarla e a riportarla indietro, sarà costretto ad affrontare proprio l’altro se stesso… Come andrà a finire lo scontro fra i due Naomi?!

Mado Nozaki è uno scrittore e sceneggiatore giapponese noto per aver scritto la serie di novel Babylon (2015) e il film d’animazione del 2019 Hello World.