SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE: Annunciata la TRIBUTE EDITION

Sanpei, audace ragazzo con una viscerale passione per la pesca, ha illuminato con la sua magia l’infanzia di tantissimi ragazzini, oggi adulti, che ricordano ancora con affetto l’indimenticabile serie animata, andata in onda per la prima volta in Italia nel 1980, e il manga pubblicato da Star Comics nel 2004.

A partire da novembre 2021, per commemorare il primo anniversario della scomparsa del compianto maestro Takao Yaguchi, le peripezie ittiche di Sanpei rivivranno in una nuova edizione di questo classico intramontabile, che sarà composta da 12 volumi di grande formato!

Luoghi ameni, pesci leggendari e tanti episodi divertenti che non possono non strappare un sorriso e che fanno tornare alla mente tanti ricordi. Per i nostalgici di questa celebre serie, ma anche per chi ne ha solo sentito parlare e desidera immergersi nelle avventure indimenticabili del ragazzo pescatore, l’appuntamento è il prossimo autunno con SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE – TRIBUTE EDITION!

Takao Yaguchi è stato un fumettista giapponese appassionato di natura ed ecologia. Tra le sue opere, la più famosa è senz’altro Tsurikichi Sanpei (1973), che gli valse nel 1974 il Kodansha Award per il miglior fumetto per ragazzi. È scomparso il 20 novembre 2020.