PANINI COMICS presenta IL CLUB DEI SUPEREROI

Tra i supereroi del mondo Disney il più famoso è certamente Paperinik. Ma quanto a eroismo non sono da meno Superpippo, Paper Bat, Paperinika, Tuba Mascherata e Bat Carioca che, a differenza del papero mascherato, non hanno mai avuto una ribalta per farsi conoscere dal grande pubblico. È arrivato il momento di scoprirli (e riscoprirli) tutti con Il Club dei Supereroi, un nuovo appuntamento bimestrale edito da Panini Comics che raccoglie alcune delle storie più belle, anche inedite, prodotte in tutto il mondo e dedicate ai supereroi che hanno affollato le pagine di Topolino (e non solo…). Il primo numero è disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da lunedì 5 luglio.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Nel primo numero de Il Club dei Supereroi si scoprirà un’altra identità segreta di Paperino raccontata da Carlo Chendi e Giorgio Cavazzano in Paperino aspirante supereroe, in Paper Bat contro tutti l’eroe mascherato creato nel 1970 da Giovan Battista Carpi combatterà contro i Bassotti e Macchia Nera e poi Superpippo e l’ultima arachide, di Francesco Artibani e Alessandro Perina, che aprì ufficialmente la strada alle storie di Superpippo ideate da grandi nomi del fumetto italiano (come Augusto Macchetto, Bruno Enna, Silvia Ziche, Silvio Camboni). Non mancheranno storie inedite come Un super Pesce d’Aprile, in cui Superpippo incontrerà Zio Paperone e Paperino, quella in cui Paper Bat avrà a che fare con Zolan il barbaro (Paper Bat contro Zolan) e Attenti alla Scimmia! che vedrà un incredibile Team-Up tra Paperinika e Paperinik. Ci sarà spazio anche per redazionali e approfondimenti, che permetteranno di scoprire i retroscena dietro alla creazione dei supereroi della famiglia Disney.

Ogni numero avrà una cover inedita (sulla prima ci sarà Superpippo!) dalla grafica ultra pop che vedrà protagonista uno dei grandi Supereroi, disegnati da Donald Soffritti. Nei numeri successivi de Il Club dei Supereroi non mancheranno grandi sorprese per tutti i lettori. Per la prima volta, infatti, appariranno le storie mai lette prima di un celebre personaggio Disney: Darkwing Duck!

È giunta l’ora di indossare la maschera e sfoderare i superpoteri più nascosti! L’appuntamento con Il Club dei Supereroi è in edicola, fumetteria e su Panini.it da lunedì 5 luglio.