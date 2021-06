One Piece: Le uscite di Luglio 2021

La Road to 100, che preannuncia appunto l’arrivo in Italia del mitico volume 100 di ONE PIECE, entrerà nel vivo con l’uscita – ad agosto – del numero 98, disponibile in una esclusiva Celebration Edition con sovraccoperta trasparente in pvc e maxi-poster!

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Ma, in attesa di questa grande uscita, potremo goderci il volume 98 in edizione regolare e proseguire l’epico racconto che Eiichiro Oda porta avanti da oltre vent’anni. ONE PIECE n. 98 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e store online dal 30 giugno!

Mentre divampa lo scontro finale sull’Isola degli Orchi, Yamato, progenie di Kaido, esprime la volontà di combattere al fianco di Rufy. Nel frattempo l’Imperatore a capo dei Pirati delle Cento Bestie, tra lo sgomento dei presenti, illustra la vera natura del progetto per la Nuova Onigashima: insieme a Big Mom intende far precipitare il mondo nel terrore!

Dal 7 luglio, sarà disponibile un’altra uscita legata alla leggendaria opera del maestro Oda. Dopo aver invaso i cinema di tutto il mondo, ONE PIECE Z: IL FILM arriva in Italia sotto forma di fumetto, più precisamente con un Anime Comics – in due volumi – tutto a colori!

La grande battaglia tra la Ciurma di Cappello di Paglia e il terribile Z e i suoi scagnozzi sta per avere inizio, e sarà memorabile. Chi avrà la meglio? Mentre Rufy e compagni stanno navigando nel Nuovo Mondo, un ex ammiraglio che si fa chiamare Z sottrae le micidiali dynapietre da un deposito della Marina. Il ladro odia la Marina e trama per distruggere il Nuovo Mondo. Quando Cappello di Paglia e i suoi si imbattono in lui, ha inizio un violentissimo scontro…