Panini Comics presenta “GLI UOMINI DELLA SETTIMANA”

Alcuni diranno che sono dei supereroi. Altri parleranno apertamente di casi umani. I più appassionati tireranno fuori il mito, mentre i cinici li liquideranno come imbroglioni, il prodotto di un’operazione giornalistica montata ad arte da una rivista che non è durata che pochi numeri… Per indagare meglio sulla loro storia e sulla loro identità, giovedì 24 giugno è in arrivo per Panini Comics il primo volume de Gli Uomini Della Settimana, la nuova saga realizzata da Alessandro Bilotta (Mercurio Loi e Dylan Dog — Il pianeta dei morti) e Sergio Ponchione (Grotesque, Memorabilia), due dei più premiati autori italiani, con i colori di Nicola Righi.

Ma chi sono per davvero gli Uomini della Settimana? Pare che il primo di loro sia apparso durante la Seconda Guerra Mondiale e da allora, nei decenni, siano entrati prepotentemente – loro malgrado e nostro malgrado – nell’immaginario italiano. Sono i nostri super “eroi”, con tanto di virgolette perché non si direbbe che il loro primo interesse sia quello di salvare il mondo e non è una sorpresa che siano finiti per essere amati da molte persone e odiati da altrettante. Ora qualcuno li vuole morti, e potrebbe aver trovato il loro punto debole.

“I supereroi sono degli strambi che salvano il mondo. A volte non salvano neanche il mondo.” afferma Alessandro Bilotta. “Ho lavorato su tanti generi narrativi e stili grafici, tutti tasselli in qualche modo debitori del mosaico delle mie passioni di lettore e appassionato di fumetti. Fra quelli ancora mancanti, ne sognavo uno particolarmente importante che avrebbe simboleggiato un grande amore che mi accompagna dall’infanzia: i supereroi. «Gli Uomini della Settimana» sono finalmente quel tassello.” aggiunge Sergio Ponchione.

Dopo aver scoperto il primo capitolo in occasione del Free Comic Book Day 2020, è ora disponibile il primo, psichedelico, volume della saga di Bilotta e Ponchione, che condurrà i lettori alla scoperta di un bizzarro e inedito fumetto di supereroi “non convenzionali”. E inoltre, per iniziare a indagare sulle identità degli Uomini della Settimana, mercoledì 23 giugno alle 18.30 sulla pagina Facebook de Gli Audaci, il team editoriale della community e quello di Panini Comics dialogheranno con gli autori per presentare questa nuova saga.