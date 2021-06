Valiant: Le novità per l’estate 2021

Nuove, memorabili avventure che hanno come protagonisti gli eroi Valiant infiammeranno l’estate targata Astra, a partire da luglio. Si inizia con una grande novità, disponibile in Italia dal 14 luglio prossimo: DEAD DROP, un entusiasmante volume unico, scritto da Ales Kot e disegnato da Adam Gorham.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

C’è un mercato nero segreto a New York. È nascosto in bella vista, nelle nostre strade, nei treni e nei ristoranti. Chi sa muovercisi si scambia segreti straordinari. Ma quando il segreto in circolazione è un’arma biologica derivata dalla tecnologia della Vigna, i migliori agenti al mondo devono intervenire per fermare il potenziale disastro. Altrimenti, in meno di trenta minuti, non ci sarà nessun mondo in cui tornare.

Quattro eroi accomunati da un inesorabile conto alla rovescia: X-O Manowar, Archer, Neville Alcott, Detective Cejudo e Betamax sono pronti a salvare il mondo. Ne saranno in grado? I numerosi appassionati dei fumetti provenienti dal mondo Valiant conosceranno molto bene i protagonisti della seconda uscita, disponibile da settembre. Parliamo degli scapestrati Quantum e Woody, che insieme formano il peggior duo di supereroi del Pianeta!

Eric e Woody Henderson sono stati un sacco di cose: fratelli adottivi irritabili, individui fallimentari e, sin dallo strano incidente che ha dato loro i poteri, partner riluttanti nella lotta al crimine. Ma ora, contro ogni previsione, saranno l’ultima speranza della Terra, e dovranno impedire a una coalizione di scienziati pazzi di distruggere il pianeta!

Tornando a luglio, non perdete invece il secondo e ultimo volume del mystery/sci-fi PSI-LORDS, con il quale si conclude la mini-serie che rivoluzionerà l’universo Valiant. I quattro astronauti protagonisti della vicenda sono indissolubilmente legati agli Psi-Lords, degli antichi e misteriosi esseri cosmici. Dopo essere stati rinchiusi in una prigione extraterrestre, i quattro tenteranno il tutto per tutto pur di scappare. Ma cos’è che li lega veramente agli Psi-Lords? Il mistero sta per sciogliersi, con l’uscita del volume due della mini-serie, disponibile dal 7 luglio.