PANINI COMICS presenta DETECTIVE CULETTO

Risolve i casi più intricati con il suo irresistibile savoir faire. Nessun malfattore è in grado di sfuggire alle sue abilità deduttive… e alle sue puzzette! Detective Culetto, uno dei personaggi giapponesi più amati dal volto decisamente particolare, fa il suo debutto in Italia grazie a Panini Comics con La Signora in Viola e il Messaggio Misterioso e Il Gigante che Viene di Notte, i primi due volumi delle sue avventure.

Detective Culetto è un investigatore che non perde mai la calma. Ama le bevande calde e i dolci, in particolare gli sweet potato, dei morbidi tortini di patate dolci. I suoi hobby sono sorseggiare tè e leggere. È insieme al suo fidato assistente Brown, un tipetto molto sincero (ma che ogni tanto si esalta troppo!), che dovrà risolvere tanti casi intricati, ricchi di enigmi particolari. Piccoli e grandi lettori, che da subito ameranno il mondo di questo Detective così originale, potranno contribuire alle indagini risolvendo passo dopo passo insieme a lui rompicapi fondamentali per la scoperta della verità.

Detective Culetto (Oshiri Tantei) è un vero e proprio fenomeno in Giappone dove dal 2012, anno del suo debutto, ha venduto oltre 7 milioni di copie. Le librerie e le fumetterie giapponesi hanno aree a lui dedicate e registrano il tutto esaurito quando esce un nuovo capitolo delle sue avventure. Dal 2018, poi, Detective Culetto è sbarcato anche in tv con una sua serie animata dedicata e i negozi sono pieni di gadget ispirati alle sue storie. Tradotto in 10 lingue – tra cui inglese, francese, spagnolo e cinese – è ora pronto a conquistare anche il pubblico italiano.

Non giudicatelo dall’apparenza, Detective Culetto è sempre carino ed educato! L’appuntamento con i primi due casi, La Signora in Viola e il Messaggio Misterioso e Il Gigante che Viene di Notte, è in libreria, fumetteria e online dal 10 giugno.