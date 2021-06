PANINI COMICS presenta LOKI

Questo e molto altro è Loki, l’affascinante e intrigante dio dell’Inganno. Non c’è nulla che Loki faccia senza malizia e un doppio fine, perché questa è la sua natura. Con i suoi complotti e stratagemmi, da secoli complica la vita non solo degli abitanti di Asgard ma anche di quelli della Terra ed è il protagonista dell’omonima serie originale Marvel Studios, Loki, in streaming su Disney+. Per prepararsi al meglio alla visione, è possibile scoprire nei volumi editi da Panini Comics la sua storia e le sue avventure più coinvolgenti.

Ad Asgard, sulla Terra e nell’universo intero tutti conoscono e temono Loki. Sfortunatamente per lui, sulla sua strada c’è sempre qualcuno disposto a sfidarlo. Che si tratti di suo fratello Thor, di Spider-Man, degli Avengers o di qualche altro super eroe, per lui è indifferente, perché nulla o nessuno potrà mai impedirgli di mettere in atto la sua prossima macchinazione. Loki è un volume antologico che raccoglie alcune delle storie più iconiche a lui dedicate, tra cui un racconto di Stan Lee e John Buscema in cui incontra Silver Surfer.

Per conoscere meglio Loki, però, non mancano altri titoli imperdibili. Come Vota Loki, di Christopher Hastings e Langdon Foss, un volume in cui il dio dell’Inganno si imbarca in una controversa campagna politica per farsi eleggere alla Presidenza degli Stati Uniti. Grazie alla sua parlantina, ai suoi poteri divini e a un istituto sondaggistico infallibile, Loki avrà presto l’opinione pubblica dalla sua parte, ma riuscirà a ingannare anche i media? E come reagiranno gli Eroi più potenti della Terra a questa nuova trovata di un vecchio nemico? Vota Loki è una storia di satira supereroistica ambientata nel mondo Marvel, così improbabile da risultare veritiera… d’altronde il piano di Loki si basa esclusivamente sulla sua genuina convinzione di essere meglio dei suoi avversari politici: di fronte a tanti “bugiardi di professione”, il dio dell’Inganno non può che essere il numero uno.

La storia di Loki è ricca di avventure da scoprire. Chi volesse approfondire la conoscenza di questo personaggio così affascinante e allo stesso tempo controverso, può trovare in Le Fatiche di Loki un porto sicuro. Fin dalla nascita, Loki è sempre stato un reietto, non bello o favorito come gli altri asgardiani. Ma le cose dovevano andare per forza così? Loki è cattivo per scelta o a causa del destino crudele paventato dalle Norne? Passo dopo passo, mentre affronta prove via via più strazianti, Loki dovrà confrontarsi con i suoi fratelli Thor e Balder e con il temuto Ragnarok, il Crepuscolo degli Dei, alla ricerca di un potere che lo ossessiona. Le Fatiche di Loki porta alla luce una storia di amore e malvagità, di libero arbitrio e destino narrata da uno sceneggiatore televisivo d’eccezione come Roberto Aguirre-Sacasa (Le terrificanti avventure di Sabrina, Riverdale).

Infine, per gli appassionati c’è anche Loki: Agente di Asgard in cui Al Ewing (Hulk L’immortale), Lee Garbett (Amazing Spider-Man, Batman) e Simone Bianchi (Thor: per Asgard, L’ascesa di Thanos) raccontano un Loki come non si era mai visto prima: più forte, intelligente e subdolo che mai e anche unico agente segreto di Asgardia, pronto ad affrontare tutte le missioni più pericolose e problematiche che la Madre di tutti gli affiderà. Un colpo impossibile alla Torre degli Avengers? Fronteggiare la seducente Lorelei ai tavoli da gioco di Montecarlo? Alla testa di un commando per avventurarsi nei sotterranei più pericolosi di Asgardia? Loki è sempre l’uomo giusto. Ma qualcosa si muove nell’ombra e ha le stesse fattezze del dio degli Inganni… In questo volume, che raccoglie la serie più longeva dedicata a Loki, il nostro “eroe” si sveste dal malvagio e luciferino verde abito “classico” e torna in vita con un nuovo corpo, più giovane e forte, libero di decidere un destino che non sia stato già scritto per lui.