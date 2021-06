BATMAN: DEATH METAL: Kit da collezione disponibili da oggi

Gli appassionati della musica e del Metalverso DC non possono lasciarsi scappare un kit da collezione pensato da Panini Comics e Lacuna Coil per rendere ancora più unica l’uscita del quarto numero di Batman: Death Metal (già disponibile in fumetteria e su Panini.it dal 20 maggio), la miniserie evento firmata dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo.

A partire dalle ore 15.00 di martedì 8 giugno saranno messe in vendita 200 special kit numerati, in serie limitata (100 con numerazione pari acquistabili su Panini.it, 100 con numerazione dispari sul sito ufficiale della band), contenenti ciascuna: l’albo Batman: Death Metal 3 – Band Edition con la cover dei Lacuna Coil disegnata da Antonio Fuso, arricchito con pagine esclusive dedicate a interviste e approfondimenti della più celebre band metal italiana; tre litografie limited edition (autografate rispettivamente da Antonio Fuso, Giovanni Timpano e Lacuna Coil); una borsa rossa di tela con i loghi della serie e della band. E poi, alzate il volume e mettete al riparo le cristallerie, perché in questo numero di Batman: Death Metal la Justice League lancia il suo assalto a Nuova Apokolips per liberare Superman. Are you ready to rock?

La presentazione dell’albo Panini Comics con la cover speciale dedicata ai Lacuna Coil, che si potrà vedere sull’Official Page Facebook laFeltrinelli, si è svolta all’interno dello spazio laFeltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte a Milano. Un luogo creato dalla sinergia con Lucca Comics & Games, content partner dell’iniziativa, e pensato per gli appassionati di videogiochi, giochi table top, narrativa fantasy e fumetti.