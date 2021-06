TOWER OF GOD: La scalata alla torre inizia con il primo volume

“Se vuole trovare delle risposte, se vuole incontrare la ragazza, si diriga in alto”. Il giovane e coraggioso Bam è disposto ad affrontare qualsiasi pericolo e prova, pur di ritrovare la sua amica Rachel, persino scalare la leggendaria e insidiosa torre. Ma ad ogni piano c’è una prova da affrontare, per proseguire al livello superiore, e raggiungere “tutte le verità, la gloria e la felicità di quest’universo” che vengono stabilite in cima alla torre.

Il momento che tantissimi lettori italiani stanno aspettando da mesi è quasi arrivato. Il primo volume del Webcomic di successo mondiale TOWER OF GOD sarà finalmente disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 16 giugno.

Lo stesso giorno, coloro che hanno prenotato una copia della versione Variant – realizzata da Giacomo Bevilacqua – potranno recarsi in fumetteria a ritirare il proprio volume firmato e dedicato dall’autore durante gli STAR DAYS 2021.

Se amate i battle-action ricchi di mistero e suspense e siete incuriositi dal mondo dei Webcomic – un particolare tipo di fumetto digitale a colori nato negli anni 2000 per essere letto sui dispositivi digitali – allora non vi resta che tuffarvi nel vastissimo e affascinante universo di TOWER OF GOD, creato dal fumettista coreano Siu.

Tanta azione, un gran numero di personaggi e di insidiose prove e misteri da svelare. Durante la scalata all’epica torre non mancheranno colpi di scena e sfide mozzafiato. Riuscirà il mingherlino e all’apparenza debole Bam ad arrivare in cima e realizzare i propri desideri? E soprattutto, potrà ricongiungersi con la sua amica Rachel?

Sta per iniziare una delle avventure più attese dell’anno, tutta a colori, disponibile dal 16 giugno con il primo volume di TOWER OF GOD!

Molte sono le persone che ambiscono a scalare i piani della misteriosa Torre, ma l’ascesa alla cima è disseminata di difficoltà e prove dagli esiti mortali: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire. Rachel è scomparsa al suo interno spinta dalla volontà di realizzare il proprio desiderio, e Bam, pur di ritrovare la sua cara amica, decide di seguirne le tracce… Ma cosa lo attende una volta entrato in quel luogo inquietante?

Siu è un fumettista coreano. Tower of God è la sua prima opera di rilievo.