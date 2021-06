Panini annuncia il Topolibro da collezione, disponibile dal 9 giugno con Topolino 3420

Il fischio d’inizio sta per arrivare! Topolino presenta Impara il Calcio con Topolino – Il Manuale del Calcio con Tutti i Segreti, un Topolibro da collezione che racchiude tutti i trucchi e i consigli per imparare la teoria e migliorare la pratica sul campo. Impara il Calcio con Topolino è disponibile con Topolino 3420 (caratterizzato per l’occasione da una cover, disegnata da Francesco D’Ippolito, dedicata al calcio, la grande passione di Qui e Quo) in edicola, in fumetteria e su panini.it da mercoledì 9 giugno.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Supervisionato dal giornalista sportivo de La Gazzetta dello Sport Fabio Licari e con la prefazione a cura di Swann Ritossa (campione di calcio freestyle e fondatore del team Fast Foot Crew), Impara il Calcio con Topolino raccoglie al suo interno schede tecniche, illustrazioni e curiosità perfette per intraprendere il viaggio in uno degli sport più amati. Ovviamente non manca il divertimento, grazie alle storie che vedono protagonisti Paperino, Zio Paperone, Qui, Quo e Qua e tanti amici alle prese con il mondo del calcio.

Il pallone, però, non è solamente al centro di Impara il Calcio con Topolino. Sul numero 3420 di Topolino, infatti, prendono il via due storie appassionanti che porteranno tutti i lettori nel Calisota per seguire le avventure di Qui, Quo e Qua tra sport e musica. Sarà un appassionante percorso a tappe, tra partite e concerti, che toccherà alcuni luoghi molto caratteristici del Calisota: Moosburg, lo Sheepfold Festival, LasRumblas, Freakopolis, ma anche i Monti Quackmore, le spiagge di Coccodega Bay fino a Paperopoli in occasione del Cornelius Day.

Calisota Summer Cup (con soggetto e sceneggiatura di Marco Nucci e disegni di Stefano Intini) è il seguito di una delle avventure più appassionanti apparse lo scorso anno su Topolino: il Torneo delle Cento Porte. Nei 4 episodi di questa nuova e rocambolesca saga scopriremo dunque che ne è stato dell’impianto delle Cento Porte, che fine hanno fatto Achille e Andrew Ribbling e cos’è accaduto al 313 F.C. guidato da Paperino. E mentre Qui e Quo saranno impegnati sui campi da calcio, Qua sarà in viaggio per un’esperienza ricca di ritmo ed emozioni. In Musicalisota seguiremo, infatti, i preparativi per il Musicalisota Tour che porterà per la prima volta i Bumpers – il gruppo di Qua che abbiamo conosciuto a X-Music e il cui nome è stato scelto dai lettori di Topolino attraverso un sondaggio social – sui palchi più importanti del Calisota. Introdotta dal primo episodio pubblicato sul numero 3406, Musicalisota è una saga che si svilupperà in altri 5 nuovi episodi, scritta e sceneggiata da Giorgio Salati e disegnata da Nico Picone, che racconta l’approccio di Qua e dei suoi amici a questa nuova entusiasmante avventura “su e giù dal palco”, senza dimenticare la lontananza dai fratelli… troveranno modo di mandarsi il reciproco supporto a distanza?

Un consiglio di lettura è d’obbligo: per gustare al meglio Calisota Summer Cup e Musicalisota, Topolino suggerisce di leggerle nell’ordine in cui sono pubblicate nel settimanale, per cogliere al meglio ogni sfumatura dell’avventura!

Un nuovo imperdibile appuntamento, dunque, con Topolino, il magazine edito da Panini Comics che conferma anche questa volta la sua unicità e l’approccio sempre dinamico e ricco di creatività e fantasia. Tutti in edicola, fumetteria e online dal 9 giugno.