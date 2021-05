Demon Slayer: Arriva il romanzo con racconti inediti

Manga, novel, anime… DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA viene apprezzato in tutto il mondo in ogni forma, e la fame degli innumerevoli fan della serie di Koyoharu Gotouge non sembra mai avere fine.

Il primo giugno sarà finalmente disponibile DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA IL FIORE DELLA FELICITÀ – ROMANZO, la prima raccolta di racconti ispirati ai personaggi e all’universo del manga di enorme successo.

Con oltre un milione e 200 mila copie vendute in tutto il mondo, il volume ci farà immergere in molteplici racconti inediti che narrano le avventure di Zenitsu, Inosuke e i membri della Squadra Ammazza Demoni, oltre a una storia breve incentrata sull’extra “Campus Kimetsu“.

Cercate DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA IL FIORE DELLA FELICITÀ – ROMANZO in fumetteria, libreria e store online dal primo giugno. All’interno del volume anche un mini poster!

Nel villaggio in cui il suo gruppo si è fermato, Tanjiro vede la radiosa figura di una sposina che sembra avere la stessa età di Nezuko. Desiderando la stessa felicità anche per la sorella, parte da solo alla ricerca di un fantomatico fiore sul quale circola una leggenda…