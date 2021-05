Star Comics annuncia la MAKOTO SHINKAI COLLECTION

Da oltre vent’anni il maestro Makoto Shinkai porta in vita storie toccanti e intramontabili, di quelle che rimangono per sempre impresse nel cuore degli spettatori e… dei lettori degli adattamenti manga tratti dai suoi film animati.

A novembre è in arrivo il box che raccoglie alcune di queste adorabili opere, ovvero: IL GIARDINO DELLE PAROLE, 5 CM AL SECONDO, LA VOCE DELLE STELLE, e WEATHERING WITH YOU. La MAKOTO SHINKAI COLLECTION sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online. Rivivete la magia del mondo creato dal celebre maestro dell’animazione giapponese: a novembre in fumetteria libreria e store online!

Makoto Shinkai nasce a Nagano il 7 febbraio 1973. Fin dalla giovane età mostra uno spiccato interesse per tutto ciò che riguarda manga, anime e videogiochi. Nel 1999, mentre lavora come grafico di videogiochi, produce il suo primo cortometraggio animato in bianco e nero, intitolato Lei e il gatto, grazie al quale vince diversi premi. In seguito al successo decide di focalizzarsi sul mondo dell’animazione, realizzando nel 2001 La voce delle stelle.

In seguito, inanellerà un successo dopo l’altro, come I bambini che inseguono le stelle – Viaggio verso Agartha, 5 cm al secondo e Il giardino delle parole. Nel 2016 realizza Your Name, che lo rende famoso in tutto il mondo. Nel 2019 produce Weathering With You. Distribuito in 140 paesi, il lungometraggio è il decimo film giapponese con il più alto incasso di tutti i tempi. Nel 2020 ha vinto il Japan Academy Award come migliore film d’animazione, oltre ad altri importanti riconoscimenti, in patria e all’estero.