THE SEVEN DEADLY SINS si conclude in edizione limitata

Ora che tutti i tasselli stanno per trovare il loro posto, come si concluderà la storia dei sette peccatori? Il primo giugno sarà il giorno in cui ogni domanda avrà la sua risposta, perché THE SEVEN DEADLY SINS n. 41 – l’ultimo volume dell’epico shonen manga firmato dal maestro Nakaba Suzuki –sarà disponibile in tutte le fumetterie e librerie italiane e negli store online.

Un universo ricco di personaggi memorabili, dove a scontri spettacolari ed entusiasmanti si alternano gag divertenti: THE SEVEN DEADLY SINS ha negli anni riscosso un notevole successo tra i lettori e le lettrici appassionati di magia, azione e fantasy.

Un’opera di tale popolarità, che ha superato i 37 milioni di copie vendute nel mondo, merita di terminare in bellezza. Per questo, il quarantunesimo volume uscirà anche in un’edizione speciale con tre gadget irrinunciabili in allegato: un set di sticker, un mini artbook e una cartolina,che faranno gioire i collezionisti appassionati della saga. Questa edizione Limited del volume sarà disponibile, a tiratura limitata, in fumetteria, libreria e store online, mentre la versione Regular sarà acquistabile anche in edicola. Da prenotare assolutamente!

Le verità nascoste dietro la nascita dei Seven Deadly Sins, l’obiettivo ultimo di Merlin, la sua grande ambizione che, infine, si realizza. Arthur, il Re del Caos, si è risvegliato, ma ad attendere con ansia la sua resurrezione non era soltanto una maga… L’epica storia dei sette peccatori giunge al termine!