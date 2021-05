Asterix: La collezione completa per la prima volta in edicola

Da giovedì 13 maggio Panini Comics porta per la prima volta in edicola l’edizione cronologica completa delle avventure di Asterix, un progetto speciale da non perdere composto da 39 volumi in formato brossurato che appassionerà vecchi e nuovi lettori delle avventure della banda di Galli più amati del mondo.

Ogni due settimane sarà disponibile un titolo della saga che ha fatto la storia del fumetto e che permetterà di creare la collezione completa delle storie nate dall’estro creativo di Albert Uderzo e René Goscinny. Si parte con Asterix il Gallico e Asterix e il Falcetto d’Oro, i primi due imperdibili volumi disponibili al prezzo speciale di 4,90 euro. La collezione prosegue a giugno con Asterix e i Goti e Asterix Gladiatore.

Per addentrarsi al meglio nel mondo degli eroi d’Oltralpe, poi, sui canali social ufficiali Panini Comics si potranno scoprire le divertenti “clip di storia gallica” di Asterix in Pillole curate da Luca Raina (divulgatore digitale e Professore de Il Collegio). Ogni episodio sarà ricco di aneddoti storici legati alle avventure di Asterix e Obelix, per un divertente viaggio nel passato che prende spunto dalla trama dei singoli volumi.

L’appuntamento con l’edizione completa di Asterix è dunque in edicola e su Panini.it ogni 15 giorni dal 13 maggio.

PIANO DELL’OPERA INTEGRALE