HAIKYU:Mini Shikishi in regalo con l’ultimo numero

Dal 2014, quando uscì il primo volume della versione italiana, HAIKYU!! ha iniziato a conquistare i lettori italiani, amanti della pallavolo e non, grazie ad azioni spettacolari, personaggi memorabili e partite a dir poco entusiasmanti.

A luglio la serie giungerà al termine e, per tutti gli appassionati della serie, salutare Hinata e la mitica squadra del Karasuno non sarà facile. Ma una sorpresa renderà questo addio, se possibile, un po’ meno amaro. In allegato all’albo ci sarà uno speciale mini-shikishi. Un gadget imperdibile che sarà in regalo acquistando il volume 45 di HAIKYU!!, in vendita – a tiratura limitata – dal 21 luglio in fumetteria, libreria e store online allo stesso prezzo della versione regolare.

Non perdete questo gadget speciale, realizzato appositamente dall’autore Haruichi Furudate per celebrare il gran finale della serie. Richiedete una copia nella vostra fumetteria o libreria di fiducia, oppure preordinatelo negli store online!

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello a dispetto della sua bassa statura… Hinata si accascia sul campo, stremato dalla stanchezza, e viene sostituito. Il Karasuno si ritrova così senza il suo miglior marcatore a combattere il set finale contro il Kamomedai. Sconvolto e atterrito, Hinata guarda da uno schermo il resto della partita trasmessa in diretta. I suoi compagni voleranno verso la vittoria? Il torneo primaverile è a un passo dalla conclusione.