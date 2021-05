THE POETRY OF RAN – BOX: La miniserie in un cofanetto esclusivo

I figli dell’impurità mettono in pericolo la propria vita per proteggere quella degli altri, ogni giorno. Sono gli unici a poter salvare l’umanità dai Karma, mostri terribili che dopo il loro passaggio lasciano “solo una scia di cadaveri e le tracce degli artigli”.

In un Mondo perennemente in pericolo, l’enigmatico guerriero nonché figlio dell’impurità Ran, incontra la giovane trovatrice Tolue, e da quel momento inizia per loro un viaggio leggendario, all’insegna di combattimenti all’ultimo sangue, ma anche di sentimenti positivi, come l’amicizia sincera e la solidarietà.

I due volumi che compongono la miniserie seinen THE POETRY OF RANarriveranno in fumetteria, libreria e store online con un box imperdibile per collezionarli entrambi.

Un manga dall’eccezionale impatto visivo, ricco di impressionanti e dettagliate scene d’azione che ricordano i migliori videogiochi fantasy, in cui non mancheranno affascinanti e coraggiose fanciulle combattenti. Disponibile dal 12 maggio!

La trovatrice Tolue è in viaggio alla ricerca di ispirazione per le sue canzoni. In un villaggio incontra Ran, un giovane guerriero che dà la caccia ai Karma, dei terribili mostri antropofagi che, a causa dell’impurità degli uomini che divorano, diventano sempre più potenti e feroci. Sconfiggendoli, Ran è costretto ad assorbire tutta la loro impurità, assumendo su di sé il loro fato e attirando così il disprezzo della gente. Osservando da vicino il ragazzo mentre combatte fianco a fianco con la morte, Tolue prende la sua decisione: comporrà una canzone su di lui!

Yusuke Osawa èun fumettista giapponese. Tra le sue opere, Dr. Duo(2012), Green Worldz(2013), Six Bullets(2016), The Poetry Of Ran(2017) e Spider-Man: Fake Red (2019).