Panini Comics celebra lo Star Wars Day in libreria, edicola, fumetteria e online

Il 4 maggio è un giorno di grande festa per tutti gli appassionati dell’universo narrativo creato da George Lucas: è lo Star Wars Day! Come ogni anno, in tutto il mondo milioni di fan partecipano alle tante iniziative pensate per celebrare quella galassia lontana lontana creata negli anni 70 e che ancora oggi continua ad appassionare al cinema e intrattenere i fan con serie tv, fumetti e romanzi. Per celebrare al meglio May the 4th (la cui pronuncia è simile al May the Force be with you, diventato il mantra della saga), Panini Comics invita tutti i lettori alla scoperta di un grande tesoro letterario disponibile in libreria, edicola, fumetteria e su Panini.it.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Lo scorso 22 aprile ha debuttato in Italia L’Alta Repubblica – una nuova epoca introdotta nell’universo di Star Wars, un periodo di massimo splendore in cui la galassia è in pace, governata dalla leggendaria Repubblica e protetta dai nobili e saggi Cavalieri Jedi – con i primi due romanzi, La luce dei Jedi e Una prova di coraggio, e il primo albo della serie a fumetti sempre ambientato in questa nuova era.

Il secondo numero del fumetto sarà disponibile a partire da giovedì 20 maggio. Scritto da Cavan Scott e illustrato da Ario Anindito, con i colori dell’italiana Annalisa Leoni, in questa nuova uscita la Jedi Keeve Trennis dovrà affrontare per la prima volta i terribili Nihil, predoni spaziali che hanno causato morte e distruzione nella galassia. Inoltre, dovrà fare squadra con nuovi compagni e affrontare le terribili visioni del suo ex maestro.

Il 20 maggio sarà disponibile anche Star Wars: Thrawn – Tradimento, il terzo romanzo della prima trilogia dedicata al Grande Ammiraglio, bestseller negli Stati Uniti. Scritto da Timothy Zahn, in Tradimento l’Imperatore Palpatine ha messo da parte i progetti militari del Gran Ammiraglio in favore della Morte Nera del Direttore Krennic, e ora Thrawn dovrà farsi strada tra le gerarchie militari e al contempo guardarsi da una minaccia che viene da suo mondo natale.

Chi volesse tornare indietro nel tempo e scoprire i fumetti classici di Star Wars, può trovare il giusto rifugio in Star Wars Classic, la nuova edizione del primo fumetto Marvel di Star Wars mai prodotto, in una veste editoriale inedita e pop, con un’edizione cartonata ricca di extra e approfondimenti. Sono già disponibili in fumetteria e online i primi due volumi, In sei contro la galassia e Duello stellare.

C’è poi un imperdibile Omnibus autoconclusivo, perfetto per approcciarsi alla saga perché raccoglie l’intero e storico ciclo narrativo realizzato tra il 2015 e il 2017 da Jason Aaron (Thor, Avengers) che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. In questa raccolta senza precedenti trovano spazio le storie di Luke, della Principessa Leia, dei contrabbandieri Han Solo e Chewbacca, dei droidi C-3PO e R2-D2 nella battaglia contro le forze malvagie di Darth Vader e del suo maestro, l’Imperatore Palpatine.

Tra le proposte Panini Comics dedicate a Star Wars non mancano due pezzi da collezione per veri fan della saga: Star Wars: La guida alle spade laser e Il pop up definitivo della galassia. Il primo è una guida visuale a tutte le spade laser apparse nei film, nelle serie TV, nei fumetti e nei videogames. Dalla leggendaria spada laser di Luke Skywalker alla scioccante spada laser a doppia lama di Darth Maul, fino allo spadone con guardia brandito da Kylo Ren, non ci sono armi più iconiche di una spada laser nella storia del cinema e della letteratura. Star Wars: La guida alle spade laser le raccoglie tutte, con illustrazioni minuziose e dettagli sulla loro costruzione. Star Wars: Il pop up definitivo della galassia è invece una grande e complessa opera di cartotecnica perfetta per immergersi nelle atmosfere di questo universo narrativo. Questo speciale volume 3D condurrà i fan in un entusiasmante viaggio dalle Guerre dei Cloni fino al Primo Ordine, permettendo di interagire direttamente con lanci di astronavi e di sfidare i cattivi attraverso le finestre interattive; inoltre, le pagine si possono aprire per creare un fantastico diorama.

Infine, spazio a Cacciatori di taglie, la serie firmata da Ethan Sacks e Paolo Villanelli. Nel primo volume I più letali della galassia, protagonista assoluta è una squadra composta dai più famosi e letali cacciatori di taglie – Boba Fett, Beilert Valance e Bossk – che si vede costretta a collaborare per eliminare una pericolosa minaccia proveniente dal passato, ovvero alcuni degli individui più pericolosi della galassia. In una missione poco fortunata, i tre furono traditi da Nakano Lash, mentore dello stesso Valance. Lash tornerà però nella vita di Valance e lo farà in circostanze misteriose, ma dovrà affrontare nuovi imprevedibili nemici.