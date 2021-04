Star Days: Gli annunci di fine Aprile 2021

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!

Dopo Super Dragon Ball Heroes – Missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco, continuano le avventure “parallele” dei Saiyan nella saga tratta dal popolarissimo videogame!

Il misterioso Fu rapisce Trunks del futuro e attira Goku e Vegeta su Prison Planet. Il suo intento è quello di raccogliere numerosi e potenti guerrieri provenienti da ogni parte della galassia, per poi costringerli a partecipare a un gioco dove l’unico modo per scappare è recuperare tutte e sette le sfere del drago. Quali incredibili combattimenti attendono questa volta i nostri eroi?

DRAGON BALL Z – IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA – ANIME COMICS

Ecco finalmente il grande e attesissimo ritorno di Dragon Ball Z, nell’Anime Comics del film originale che diede inizio alla leggenda di Broly, il Super Saiyan leggendario dall’incontenibile furia distruttrice! Mentre Goku e Vegeta stanno a loro modo portando avanti le loro nuove vite da terrestri adottivi, appare loro un misterioso Saiyan sopravvissuto, che dice a Vegeta di star cercando di fondare un nuovo pianeta dove ricreare la loro stirpe, e gli vorrebbe affidare il trono che gli spetta. Inoltre, ha bisogno del suo aiuto per fronteggiare una misteriosa minaccia distruttrice di galassie, che si sussurra essere un Super Saiyan. Quale sarà la verità su questa minaccia? È tempo per Goku e Vegeta di incrociare i pugni con il Saiyan più forte della storia!

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING (ROMANZO)

La Classe 1-A della Yuei è stata inviata alla remota isola di Nabu come parte di un programma di sicurezza. Izuku e Bakugo incontrano Mahoro Shimano e suo fratello Katsuma, due bambini residenti dell’isola. Katsuma desidera diventare un hero, ma Mahoro cerca di dissuaderlo, credendo che il suo Quirk non sia adatto a quel lavoro. Tuttavia, l’arrivo di Nine, un temibile villain potenziato da All For One, mette fine alle loro giornate tranquille sull’isola…I nostri heroes preferiti sono pronti a tornare nel romanzo tratto dal secondo film campioni d’incassi della serie che ha entusiasmato i lettori in tutto il mondo: MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING!

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION

Per preparare al meglio le future generazioni di eroi viene approvato il progetto “Team Up Mission”, che segna la collaborazione delle scuole per eroi con i pro heroes! Un’occasione d’oro per Izuku e i suoi compagni per migliorare lavorando al fianco di heroes professionisti!

Midoriya è entusiasta della sua prima Team Up Mission, fino a quando non scopre che dovrà lavorare insieme a… Bakugo! Che la prima missione sia già destinata a fallire? Riusciranno i nostri heroes a collaborare? Per i nostri protagonisti si preannunciano giornate… esplosive!

Finalmente in Italia uno dei più interessanti spin-off tratti dall’entusiasmante serie del maestro Kohei Horikoshi. Siete pronti? PLUS ULTRA!

ONE PIECE NOVEL LAW (ROMANZO)

Trafalgar Law è conosciuto come capitano dei pirati Heart, ma forse non tutti sanno come è arrivato a formare la sua ciurma dopo l’abbandono dei Pirati di Donquijote. Ecco quindi la novel che ci trasporterà in un emozionante viaggio nel passato di questo poliedrico personaggio e ci farà scoprire tutti i retroscena della sua vita, dall’infanzia fino all’incontro con i suoi compagni!

Finalmente in arrivo un nuovo romanzo originale che arricchisce ancora di più l’incredibile universo creato dal maestro Oda!

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATISCHE DI SANJI

Il segreto della forza incommensurabile, dell’ottimismo, dell’energia e della incrollabile resilienza del futuro re dei pirati, Rufy dal cappello di paglia, e della sua ciurma? Semplice: l’alimentazione! Gioiosi e succulenti banchetti a base di piatti che coniugano mirabilmente sapori deliziosi a proprietà nutritive correttamente bilanciate. E l’artefice di questi autentici miracoli gastronomici è solo uno: Sanji Gamba Nera, il miglior cuoco dei sette mari, il combattente che ha sublimato l’utilizzo delle gambe in modo da preservare le sue mani per cucinare. Caduto nelle lusinghe degli esponenti del gentil sesso della redazione, Sanji ha incredibilmente accettato di rivelarci i suoi trucchi e le sue ricette preferite nel più appetitoso, succulento, stuzzicante libro mai dedicato al fantasmagorico universo di ONE PIECE!

THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN

Quando si pensa a “Avarizia”, “Accidia” e “Invidia” ovviamente vengono subito in mente Ban, King e Diane! I tre sono noti per essere dei gran casinisti e dei fortissimi combattenti dei Seven Deadly Sins, ma… come trascorrevano le loro giornate prima di diventarne membri?

Una raccolta che svela il passato dei tre amatissimi peccatori, arricchita da commenti del maestro Nakaba Suzuki e da aperture a colori! Contiene anche i capitoli bonus “IL RE DELL’ALTARE”, inizialmente distribuiti in diversi volumi e ora raccolti per gustarsi appieno la storia completa!

CELLS AT WORK 6 LIMITED EDITION

Il corpo umano è una macchina complessa in cui una miriade di componenti deve svolgere il proprio compito in perfetta sincronia. Nel bel mezzo di quest’attività frenetica, un giovane e inesperto globulo rosso alle prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più importanti è la difesa dagli aggressori esterni… il lavoro dei globuli bianchi! È giunta la fine anche per le avventure fumettistiche delle cellule più simpatiche, travolgenti e indimenticabili della storia del manga. Ma non temete: anche se questa storia è finita, le difese immunitarie continueranno a combattere indomite… dentro di noi!