One Piece Stampede Il Film: Il primo volume arriva a Maggio

Il fantastico universo di ONE PIECE non si esaurisce mai e, a distanza di due mesi dall’uscita del romanzo, dal 5 maggio sarà disponibile anche il primo volume dell’anime comics dedicato a Stampede, il film di grande successo uscito nel 2019.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

All’apparenza, la Fiera Mondiale della Pirateria sembra un posto fantastico, pieno di padiglioni meravigliosi e tanti pirati… ma non sempre è oro quel che luccica e, questa volta, i pirati più forti dovranno combattere insieme!

Due volumi completamente a colori per rivivere tutte le emozioni del lungometraggio. ONE PIECE STAMPEDE: IL FILM – ANIME COMICS n. 1 sarà in vendita in fumetteria, libreria e store online dal 5 maggio.

Prende il via la Fiera Mondiale della Pirateria, un grande evento che attira pirati provenienti da tutto il mondo! Qui la ciurma di Cappello di Paglia e la peggiore delle generazioni partecipano a una gara per impadronirsi di un tesoro del Re dei Pirati Roger… Peccato che, dietro le quinte dell’accesa competizione che infiamma il pubblico, si celi una cospirazione ordita dal leggendario pirata Douglas Bullet e da Buena Festa, l’organizzatore della fiera!