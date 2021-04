Panini annuncia delle novità per MASHA e ORSO

Sta per iniziare una festa speciale e Masha e Orso sono i protagonisti assoluti! In occasione del decimo anniversario dalla messa in onda del loro cartone animato in Italia, da giovedì 15 aprile sarà in edicola Masha e Orso – Il Giornalino Ufficiale, il nuovo magazine mensile edito da Panini Magazines dedicato a una delle coppie più amate dai bambini di tutto il mondo: l’Orso e la sua piccola amica Masha. Ogni numero del magazine conterrà una storia autoconclusiva e avrà in allegato un giocounico pensato per stimolare l’immaginazione e il divertimento. Con la prima uscita ci sarà in regalo lo smartphone con selfie stick per giocare a scattare il selfie più bello.

In ogni uscita di Masha e Orso – Il Giornalino Ufficiale, la coppia di amici inviterà i piccoli lettori a cimentarsi con diverse attività per tutti i gusti: dal divertente sudoku caramelloso alle pagine da colorare, ai passatempi più classici come il labirinto e il gioco del “trova le differenze”. Gioco ma anche apprendimento: il magazine infatti contiene anche simpatiche rubriche come quelle per imparare le basi dell’inglese, quelle con le ricette più sfiziose e quelle dedicate alla conoscenza degli animali (e nel primo numero, ovviamente, l’animale da scoprire è l’orso!). Il costo del magazine, che si troverà in edicola e online su Panini.it, è di 4.90 euro con il gadget in allegato.

Inoltre, Panini Kids propone due nuovi libri della collana Il Mio Primo Fumetto, dedicati ai piccoli lettori dai 3 anni in su, perfetti per introdurli al mondo della lettura grazie a una narrazione a fumetti facilitata, a semplici giochi e attività legati alla storia e a una cover morbida che farà impazzire tutti! Masha e Orso – Amici per sempre e Masha e Orso – Cuccioli, che pazienza! saranno disponibili su Panini.it e in libreria a partire dal 29 aprile al prezzo di 6.90 euro.