TOWER OF GOD protagonista allo STAR DAYS 2021

Come annunciato, lo straordinario e attesissimo Webcomic TOWER OF GOD sarà uno dei grandi titoli protagonisti degli STAR DAYS 2021. Si è già parlato tanto di quest’opera sorprendente, che da giugno conquisterà anche i lettori italiani, e oggi possiamo finalmente svelare la Variant Cover del primo volume.

Realizzata da Giacomo Bevilacqua, apprezzato autore di ATTICA e di A PANDA PIACE, l’edizione Variant Cover di TOWER OF GOD n. 1 sarà disponibile con una doppia sovraccoperta. Oltre a quella dell’edizione Regular, infatti, ce ne sarà anche una seconda, con l’illustrazione inedita realizzata dall’autore.

Potranno avere questa versione speciale di TOWER OF GOD tutti coloro che entro il 6 aprile hanno prenotato una copia nelle fumetterie aderenti agli STAR DAYS 2021. I più fortunati potranno ottenere persino uno sketch!

Giacomo Keison Bevilacqua (classe 1983) inizia la sua carriera di fumettista come disegnatore per Editoriale Aurea nel 2006, nel 2008 crea A panda piace (instagram.com/apandapiace ) che gli vale un premio Micheluzzi come miglior fumetto online.

Nella sua carriera ha scritto testi comici per teatro e tv, creato cortometraggi animati di A Panda Piace trasmessi da La7, ha avuto una rubrica fissa, pubblicato oltre 20 libri di A Panda Piace con Edizioni Bd, Gp Publishing e Panini Comics, e le vignette di Panda si trovano ogni anno anche sul diario Smemoranda. Per editoriale Aurea prima, e Panini poi, ha scritto e disegnato Metamorphosis, un urban fantasy ambientato a Roma. Per Bao Publishing pubblica alla fine del 2016 la sua prima graphic novel a colori: Il suono del mondo a memoria, che vince il premio lettori Feltrinelli ai Gran Guinigi del Lucca Comics 2017. Nel 2017 esce la sua seconda graphic novel a colori intitolata Lavennder, una storia horror edita dalla Sergio Bonelli Editore.

A maggio 2018 inizia il suo percorso con A panda piace per la casa editrice Feltrinelli, con cui collabora attualmente e con cui ha pubblicato due libri. Nel 2019 esce Attica, per la Sergio Bonelli Editore, una saga in 6 volumi scritta e disegnata nel corso di due anni, dalle tematiche attuali e da uno stile e un formato che strizzano l’occhio al manga. Attica si aggiudica il premio Gran Guinigi come Miglior Serie a Lucca Comics 2020. Attualmente è al lavoro su una nuova graphic novel a colori per Bao Publishing, intitolata Troppo facile amarti in vacanza, che uscirà a maggio 2021.