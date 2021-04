SOLO LEVELING N. 1: Svela la cover della Limited Edition

Star Comics è orgogliosa di portare in Italia i grandi webcomic coreani, un fenomeno nato intorno agli anni 2000 e che, con un successo mondiale che pare inarrestabile, sta riscrivendo le regole della nona arte.

Dal 21 aprile, in fumetteria, libreria e store online debutterà finalmente l’acclamato SOLO LEVELING, basato sulle novel di successo del maestro Chugong erealizzato graficamente dal maestro DUBU(REDICE STUDIO).

Oltre alla versione Regular, sarà disponibile una Limited Edition attesissima dai fan dell’opera, che sarà arricchita da una particolare copertina con effetti cold-foil ed embossed, che possiamo finalmente svelare a tutti i lettori.

Entrambe le versioni saranno in vendita dal 21 aprile, ma la Limited Edition sarà acquistabile solo in fumetteria.

Dopo aver appassionato milioni di lettori grazie a combattimenti all’ultimo sangue, creature mostruose e poteri sovrannaturali, SOLO LEVELING si appresta a conquistare anche l’Italia.

In un mondo in cui soltanto i più forti sopravvivono, il protagonista Jinwoo Sung, debole e sfortunato, sembra destinato all’insuccesso. Tuttavia, gli inaspettati e inimmaginabili poteri che acquisisce e che sono destinati a crescere ulteriormente, faranno di lui un personaggio in continua evoluzione – ma pur sempre fedele a se stesso – alle prese con importanti cambiamenti personali e minacce sempre più temibili.

Un’ambientazione estremamente curata, la forte attenzione per i dettagli e per la componente grafica, unite a una moltitudine di colpi di scena, fanno di SOLO LEVELING una delle uscite Star Comics più attese ed esaltanti del 2021.

Disponibile dal 21 aprile in doppia versione!

I “Gate”, misteriosi portali che collegano il mondo umano a quello di terribili mostri, mettono a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Jinwoo Sung è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “livello E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre… Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare nuovi poteri… Che possa diventare un imbattibile hunter di “livello S”?

DUBU(REDICE STUDIO)

Da marzo 2018 pubblica il webcomic Solo Leveling. È stato attivo nel mondo della pubblicazione dei manhwa con le sue precedenti opere Beautiful Legends e Space Dandy (in collaborazione con Seongu Park, pubblicata in Giappone nel 2014). Ha lavorato ai webcomic di Redice Studio Solo Leveling, What it takes to be a Villainess, Space Dandy, Tomb Raider King, Beautiful Legends e altri.

Chugong

Tra le sue novel ricordiamo Solo Leveling e Paewangeul Boatda (Ho visto un overlord).